Какие страны сопротивляются санкциям против России и намерены наращивать присутствие на российском рынке Политолог Александр Роджерс — о том, какие государства будут конкурировать за право торговать с Россией и кто получит преференции. 71400 71400 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

"Весь мир с ними", о котором так долго вещает украинская пропаганда, с каждым днём оказывается всё меньше и меньше. Для начала выяснилось, что этот самый "весь мир", который собирается изолировать Россию и вводить санкции против её экономики, — это всего 35 стран. Из двухсот с лишним, состоящих в ООН.

Причём среди этих тридцати пяти нет ряда крупнейших типа Индии и Китая. И в результате этот "весь мир" едва насчитывает 10–15% населения планеты. Но остальные же "недостаточно цивилизованные", как заявил журналист CBS в прямом эфире, то есть люди второго сорта, "унтерменши".

А вот дальше и этот список стран, якобы поддержавших санкции, продолжает неуклонно сокращаться. ЕС вроде как централизованно принял решение о санкциях, а отдельные страны Евросоюза отказываются их имплементировать. Венгрия, например, у которой с ЕС и США куча спорных и конфликтных ситуаций.

Да и со странами, не входящими в ЕС, тоже не особо получается. Южная Корея, уже давно и вроде бы надёжно являющаяся безвольным вассалом США, заявила, что будет проводить переговоры с Вашингтоном о том, чтобы не входить в режим санкций с Россией. Более того, спустя примерно 12 часов появилось сообщение, что, цитирую, "Южная Корея продолжит осуществлять поставки автомобилей, смартфонов, стиральных машин и другой бытовой техники в Россию, несмотря на санкции США, заявили в Министерстве торговли, промышленности и энергетики республики после консультаций с Вашингтоном".

Продавили. Внезапно. Если честно, не ожидал. Я бы дорого дал, чтобы посмотреть на эти переговоры. Видимо, гегемон уже совсем не тот, если не может дожать своих вассалов даже по таким вопросам. Хуже того, даже уже совсем маленькие и зависимые Грузия и Молдавия отказались вводить санкции против России ("хозяин, куда уж ещё, мы ещё от прошлых не отошли")! То есть это уже вообще фактически бунт на американском корабле.

Но если уж копать не только вширь, но и вглубь, то сейчас многие западные фирмы, которые вынуждают (буквально выкручивая руки, потому что кто ж добровольно откажется от такого большого и платёжеспособного рынка?) уходить из России, рассылают громким шёпотом предложения вида: "А давайте мы вам напоследок задним числом продадим побольше всякого, чтобы хватило до конца этой истерики?" Я думаю, что статистика по закупкам в январе-феврале это покажет весьма наглядно.

Да и сами американцы и британцы сплошь и рядом говорят: "Нападение на Украину неслыханно и бесчеловечно! Мы его решительно осуждаем! Но вот там несколько наших судов уже плывут с нужными нам грузами, поэтому давайте их заворачивать не будем, ладно?" А нефть из России вообще лучше не прекращать покупать, иначе для американцев бензин опять подорожает, а осенью выборы. Ну, вы поняли.

Или там британской дочке ВТБ дали возможность порешать все свои финансовые вопросы (в том числе по выводу капитала) до 27 марта. И таких примеров на самом деле масса, в одной короткой заметке их попросту не перечислить.

Поэтому санкции чем дальше, тем больше или носят чисто символический характер, или являются выстрелами себе в ногу. Так, например, "Дисней" и "Уорнер браззерс" заявили, что не будут показывать свои новые фильмы в российских кинотеатрах. Во-первых, их повесточку уже и смотреть противно. Во-вторых, желающие посмотрят их на торрент-трекерах.

Так и живём.

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Авторы Александр Роджерс