Аренда против депозита: Что теперь выгоднее - сдавать квартиру или получать проценты по вкладу В России банки соревнуются в повышении ставок по вкладам. Граждане мучаются сложным вопросом: купить квартиру и зарабатывать на аренде или оставить деньги на выгодном вкладе. Как быть? 3 марта, 21:40 Обложка © Shutterstock

После того как Центробанк РФ объявил о повышении ключевой ставки до 20%, многие россияне озадачились тем, как сохранить свои деньги, а ещё лучше — преумножить. Но тут выяснилось, что в сегодняшней ситуации многие традиционные финансовые инструменты сбережений больше не работают, а другие, которые еще совсем недавно считались слишком консервативным и недостаточно прибыльными, показывают отличную доходность.

В разгар коронакризиса резко подорожали квартиры, и многие россияне посчитали, что вложения в недвижимость - это лучшая инвестиция, а с учетом программ льготной ипотеки так вообще идеальный вариант. Согласно данным аналитиков Дом.РФ , за последние два года среди приобретателей новостроек около 20-25% составили инвесторы, планирующие сдавать купленное ими жильё внаём. А из тех, кто приобрел квартиры на вторичном рынке, получать доход от сдачи своего жилья в аренду планировали около 18%. Но оказывается, что теперь недвижимость под сдачу стала проигрывать банковскому вкладу.

Рассмотрим ситуацию на примере однокомнатной московской квартиры (это самое востребованное жильё для аренды). Почему именно Москва? Хотя бы потому, что, согласно данным портала ЦИАН, именно в столице спрос на найм жилья наиболее стабильный.

“Однушка” в спальном районе в Москве сейчас стоит около 10 млн рублей. Её можно сдать в аренду за 35-40 тыс рублей в месяц. Это 420-480 тыс в год. Но если те же 10 млн разместить на банковском депозите, то даже с учетом средней годовой ставки в 11%, можно получить 994 тыс рублей за год или более чем 80 тыс рублей в месяц. Это уже за вычетом налогов. Разница в доходе более чем в два раза!

Нужно учесть, что собственнику квартиры необходимо ещё оплачивать ЖКХ (примерно четыре тысячи в месяц), регулярно проводить ремонтные работы, покупать мебель и мелочи, платить ежегодный налог на имущество физлиц (в прошлом году в Москве он составил примерно 0,15% от кадастровой стоимости), а также налог на доходы от сдачи недвижимости (это ещё минус 13%).

- То, что доходность от сдачи квартиры в аренду снижается уже третий год подряд - секретом не является. Тому виной резкий рост цен на недвижимость и минимальный рост арендных ставок, - утверждает кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев. - В настоящее время большинство инвесторов подсчитало, что срок окупаемости квартиры примерно 18 лет. И это если она приобретена не в ипотеку. За это время инфляция и расходы на содержание недвижимости сильно минимизируют абсолютный доход от аренды.

Для справки: согласно данным агрегаторов недвижимости, в 2018 году в среднем рантье зарабатывали 7,3% годовых, в 2019-м — 6,7% годовых, в 2020-м — 6,3% годовых, а в 2021 году — 5,6%. А доходность по вкладам в банках РФ сейчас находится на историческом максимуме: клиентам доступны 25% годовых в рублях на месяц, 24% годовых на три месяца, около 20% годовых на полгода, а в некоторых кредитных учреждениях порядка 15% годовых на год.

Альтернатива

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Среди наиболее надежных активов с точки зрения баланса безопасности и доходности по-прежнему — драгметаллы, например, цена унции золота уже превысила $ 2000. Так всегда происходит, когда мир на пороге нового глобального кризиса, ведь металл является “тихой гаванью” от инфляции и политических потрясений.

Сделать вложения в драгметаллы можно несколькими способами, но пока все они неидеальны. Например, покупка золотого слитка предполагает уплату НДС в размере 20% (при продаже он не возвращается), а при покупке инвестиционной монеты придётся заплатить не только за сам металл, но и за работы по чеканке. Можно открыть в банке обезличенный металлический счёт, котировка которого привязана к цене золота на рынке, тогда налог платить не придётся, но возможна комиссия банка за конверсию.

В настоящее время Правительство объявило о предполагаемой отмене НДС на продажу драгметаллов в слитках, законопроект готовится для внесения в Госдуму.

Для справки: Согласно январскому отчету Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), в 2021 году спрос на золото у российских потребителей вырос на 34%.

Валюта

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С формальной точки зрения, вложения в валюту инвестициями не являются, однако, всё зависит от того, когда валюта приобретена и как ей распорядиться.

Для справки: сейчас сразу несколько банков установили процентные ставки в 8% годовых по долларам и 5-7% годовых в евро, причем есть варианты на 3-6 месяцев, а есть и сразу на год (что очень интересно, учитывая неопределенность на будущее).

А вы в каких активах храните деньги? В валюте В рублях В золоте

Авторы Максим Греков