Американские мётлы: На чём США будут летать без российских ракетных двигателей За океаном уже много лет пытаются избавиться от тягостной зависимости от РД-180 разработки НПО "Энергомаш". Пока не удаётся. 4 марта, 21:40 Ракета United Launch Alliance Atlas V. Обложка © Getty Images / Paul Hennessy / SOPA Images / LightRocket

Итак, судя по заявлению "Роскосмоса", Соединённые Штаты Америки остаются без двух российских ракетных двигателей, которые уже много лет обеспечивают им в том числе самые интересные и стратегически важные космические запуски РД-180 и РД-181.

— Мы считаем, что в этой ситуации мы не можем дальше снабжать США нашими лучшими в мире ракетными двигателями, пусть они летают на чём-то ещё, на своих мётлах, эти поставки мы замораживаем, — заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Что запускают в США на РД-180 и РД-181

Модель двигателя РД-180. Обложка © Wikipedia

Как объясняют на экскурсиях в НПО "Энергомаш" имени академика В.П. Глушко, РД-180 — это "поделённый пополам" знаменитый РД-170, сделанный ещё в советские времена для ракеты "Энергия" (система "Энергия-Буран"). Напомним, сейчас есть его более современные версии: РД-171, РД-171М, а РД-171МВ — это тот самый "царь-двигатель".

Так вот, у этих больших четырёхкамерных двигателей тяга около 800 тонн, а у двухкамерного РД-180, соответственно, примерно 420. Дело в том, что американцам на тот момент именно столько и было нужно. На тот момент — это на момент середины 1990-х, когда понадобился двигатель для ракет "Атлас-3" и "Атлас-5". НПО "Энергомаш" в 1996 году выиграло конкурс, и с тех пор, надо сказать, в Штаты поставили более сотни этих двигателей, с их участием было 97 пусков, и что характерно: все до единого успешные.

В числе прочего на ракетах с РД-180 запускали зонд "Новые горизонты" (знаменитая миссия к Плутону), Lunar Reconaisance Orbiter (который сфотографировал места высадок "Аполлонов"), аппарат "Юнона" (исследование Юпитера и его спутников), OSIRIS-REx (к астероиду Бенну), Boeing Starliner (новый корабль для пилотируемых миссий). Стоит отметить, что "Атлас-5" выводит на орбиту и американские военные спутники, за что "Энергомаш" иной раз выслушивает упрёки.

А РД-181 — это однокамерный двигатель на основе РД-191 для ракет "Ангара". Его разработали в 2014–2015 годах для ракет "Антарес". На этих носителях на орбиту запускают космические грузовики Cygnus, и это очень примечательная деталь: в свете недвусмысленных заявлений "Роскосмоса" о возможном уходе России с МКС именно на эти корабли возлагаются чуть ли не последние надежды. На сегодняшний день, кроме российских кораблей "Прогресс", только Cygnus может своими двигателями корректировать орбиту станции.

Как американские ракетчики пытались обойтись без русских

Ракета United Launch Alliance Atlas V. Фото © Getty Images / Paul Hennessy / SOPA Images / LightRocket

Как рассказал Лайфу ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, американские ракеты "Атлас" всегда запускали только при участии разработчиков РД-180, но недавно решили обойтись без российских коллег.

— Существует такое понятие: авторский надзор. Это, по существу, участие представителей предприятия-разработчика во всех процессах подготовки к запуску. И американцы сказали, что могут использовать эти РД-180 без участия "Энергомаша". С моей точки зрения, это очень смелое заявление, прямо совсем смелое. Они "Атлас-5" с этими двигателями уже десятки раз запускали, и всё было хорошо, но всё это было с участием "Энергомаша", — пояснил эксперт.

Он добавил, что в США были попытки не только самостоятельно запускать, но и попросту копировать российские двигатели.

— В силу разных причин около десятка двигателей НК-33 от КБ Кузнецова оказались в "Южмаше" (Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова на Украине. — Прим. Лайфа), и американская фирма решила использовать эти двигатели без участия разработчиков. И они чуть ли не закупили партию этих двигателей и без участия разработчиков попробовали всё это дело испытать. Всё это закончилось печально. Всё это взорвалось. И когда это случилось, они пытались обратиться к КБ Кузнецова, но получили отказ. Американцы пытались воспроизвести эти двигатели при наличии полной документации, но у них ничего не получилось, — подчеркнул Натан Эйсмонт.

Чем американцы надеются заменить РД-180

BE-4. Фото © Wikipedia

Сначала в качестве заменителя рассматривали двигатель AR1 от Aerojet Rocketdyne. Он тоже кислородно-керосиновый, тяга около 250 тонн. В 2015 году оценивалось, что его разработка займёт от шести до восьми лет.

AR1 планировался для ракет "Атлас", но, когда пришло время решать, оказалось, что разработка в слишком сыром состоянии, поэтому американцы решили применить план Б. То есть использовать совсем другую ракету с совсем другими двигателями (тяжёлый носитель Vulcan с двигателями BE-4 от компании Blue Origin Джеффа Безоса). Принципиальное отличие BE-4 — он метановый. Тяга примерно такая же, как у AR1. Так что теперь именно двигатель Безоса заявлен как главный кандидат на замену РД-180.

Но его разработка, как назло, продлилась на целых четыре года дольше запланированного: то нужно было доработать турбонасосный агрегат, то не хватало нужных материалов, то нужных деталей. В 2022 году планировалось выпустить уже с десяток BE-4. По факту пока ещё ни одного нет в распоряжении United Launch Alliance (компании, которая отвечает за космические запуски по заказу правительства США). Впрочем, глава ULA Тори Бруно заявил, что всё-таки надеется в этом году получить BE-4 и начать запускать ракеты Vulcan. Как он пояснил изданию The Verge, у ULA ещё есть определённый запас РД-180 на переходный период.

Что касается AR1, то ими заинтересовалась компания Firefly Aerospace, и год назад, в январе 2021 года, для неё собрали первый экземпляр.

Что касается РД-181 для "Антаресов", с этим двигателем ситуация выглядит ещё более неопределённой: о возможных кандидатах на замену ему ничего не известно, а меж тем на ближайшие пару лет были намечены как минимум два запуска кораблей Cygnus. По словам Дмитрия Рогозина, в 2022–2024 годах планировалось поставить в США 12 двигателей РД-181, велись также и переговоры о поставке их усовершенствованной версии — РД-181М.

Смогут ли в США обойтись без российских ракетных двигателей? Джефф Безос всех спасёт Илон Маск всех спасёт Они не смогут запускать Cygnus и не смогут корректировать орбиту МКС

Авторы Адель Романенкова