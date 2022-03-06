Австралийцы, вьетнамцы и даже Месопотамские полки: Кто и когда пытался завоевать Россию Почему каждое столетие на Россию, а в прошлом Российскую империю, а до этого Русь нападают соседние и дальние страны 5 марта, 21:40 Обложка © Getty Images/European/FPG. Немецкий танк во время Второй мировой войны

Некоторых читателей привело в изумление то, что европейские наёмники активно вступают в иностранный легион, созданный президентом Украины Зеленским. Ничего удивительного здесь нет – уже тысячу лет коллективный Запад пытается нас уничтожить. Чего стоят только последние сто лет! Во время двух мировых войн, Интервенции и гражданских конфликтов внутри страны кто только не пытался нас завоевать. Судите сами

От синегальцев и индийцев до «сечевых стрельцов»

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До революции с нами воевали японцы – была Русско-Японская война 1904—1905 года. Затем во время Первой Мировой в Россию весьма настойчиво полезли немцы, венгры, турки, болгары, поляки и чехословаки. Австрия в этой войне впервые сделала ставку на украинских националистов, создав из «западенцев» бригаду «сечевых стрельцов», которые уже тогда рубили головы украинским хлопцам, якобы сражаясь «за независимость Украины от России». Кроме этих «замечательных» людей на стороне Германии сражались славянские народы – хорваты, боснийцы и словенцы.

Еще хуже стало после революции. Вчерашние «союзники» – блок стран Антанты — решили, что сейчас самое время содрать шкуру с раненого медведя, и ринулись в Россию со всех концов света, надеясь поживиться. Такого сборища падальщиков история еще не знала.

В 1918 году под оккупацией Германии и Австро-Венгрии оказались огромные территории России. В распоряжении врагов оказались не менее трети пахотных земель, треть текстильных фабрик, три четверти всех заводов по выплавке железа и 90% залежей угля. Будущие «истинные арийцы» потащили к себе домой муку и мясо, зерно, ткани, лес, уголь, железо и переработанную древесину. На юге турки заняли Азербайджан и взяли в свои руки железные дороги – тоже чтобы вывозить богатства империи.

К дележу пирога не опоздала Великобритания вместе со всеми своими колониями. Ее военно-морская армада барражировала у наших берегов Балтики, танки заняли Ревель, а в Россию пожаловали 30 000 солдат и офицеров. Англичане высадились в Mурманске, в Архангельске, во Владивостоке и на Черном море: в Севастополе и Новороссийске, в Гаграх, заняли Батуми, Баку и Ереван, Царицин, Екатериноград и Красноводск.

Свои Месопотамские полки ввела в Россию Индия – она заняла Закавказье. Канадцы сопровождали англичан в портах и послали в Сибирь отряд из 3 500 человек. Вместе с британцами в Мурманск пожаловали поляки, американцы и французы. Всего здесь побывало 42 000 человек.

Французы тоже сразу забыли, что русские дважды спасали их страну во время боевых действий, и привезли в Россию всех, кого было не жалко. Они тоже высаживались в Архангельске вместе с англичанами, оккупировали Севастополь, Хресон и Одессу. Сюда они завезли туземцев: плохо обученных алжирцев, марокканцев и сенегальцев. Воевать африканцы не умели, но ходили по улицам русских городов, скупали сувениры и приставали к девушкам.

В 1918 году во французской колонии Тонкин в Ханое был сформирован французский Колониальный Сибирский батальон. В него вошли алжирцы-зуавы, взвод эльзас-лотарингцев, 277 китайцев и 277 вьетнамцев. Французы там тоже были – 14 офицеров. Всю эту разношерстную компанию привезли во Владивосток, уже оккупированный японцами и американцами.

После первого же боя из расположения батальона были выкрадены четверо часовых, после чего батальон запросился домой, но был отправлен в Уфу, где едва не замерз насмерть зимой 1918—1919 года. 543 солдата и 6 офицеров просто сбежали. Только в феврале 1919 года «захватчиков» снова погрузили на пароход и отправили восвояси.

Американцы, японцы и австралицы

Русско-японская война. Фото © Wikipedia

Но не все были такими беспомощными. До 1920 года на Дальнем Востоке хозяйничали 15 000 американцев. Они прославились расправами над местным населением и парадами на улицах Владивостока. Для неугодных строили концлагеря. Еще дольше – до 1922 года в России оставались 28 000 японцев – эти не скрывали своих далеко идущих планов – построения панмонгольского государства.

На севере России высадились австралийцы. Это были опытные, обстрелянные солдаты – они сражались в I Мировой на Сомме. Всего в страну прибыло 1100 наемников, и они воевали с русскими не за страх, а за совесть.

А ведь были еще итальянцы, 2 000 греков, румыны, занявшие Бессарабию. Все они якобы помогали белогвардейцам, но по признанию последних – с такими союзниками и враги были не нужны. Например, англичане за деньги поставляли белым оружие, но каждый раз оно оказывалось никуда не годным – к пулеметам не подходили патроны, а к самолетам – пропеллеры, а однажды прислали партию рапир для фехтования. В общем, все было так же как и сейчас – каждый наживался на войне, как мог.

Вся Европа сразу

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Во время Великой Отечественной войны все повторилось: вместе с 2 812 000 немцев в СССР вторглись 1 500 000 «просвещенных европейцев», желавших получить свой кусок пирога.

Численность войск «Ваффен-СС» на 57% состояла из национальных батальонов. Албания предоставила нацистам 21-ю горную дивизию СС «Скандербег». Бельгия – дивизию СС «Лангемарк», добровольческую танково-гренадерскую дивизию СС «Валлония» и Фламандский легион СС. «Братушки» болгары поддержали Гитлера противотанковой бригадой; Венгрия дала 3 дивизии СС, Дания – 2 дивизии и 2 корпуса, Нидерланды – 3 дивизии и Фламандский легион СС. Норвегия тоже подставила фюреру плечо, выслав на фронт дивизию СС, легион СС и батальон лыжных егерей. Италия предоставила дивизию; Гуральский добровольческий легион СС был сформирован из поляков; два полка СС – из румын; одна дивизия была сформирована из итальянцев.

Особо отличились наши ближайшие соседи: латыши охотно сформировали две дивизии, гренадерский корпус и легион СС. Эстонцы сформировали гренадерскую дивизию, финны – танковую дивизию, и добровольные батальоны СС.

Отдельные части были у французов, причем эти «миролюбивые» люди сформировали сразу 2 дивизии эсэсовцев и легион. А ведь были еще части хорватов, чехословаков, сформированные из военнопленных Туркестанский и Азербайджанский легионы.

Были и соединённые части: дивизия «Викинг» была создана из датчан, бельгийцев, норвежцев и голландцев. Горная дивизия «Принц Ойген» состояла из сербов, Венгров и румын; дивизия «Дирлевангер» была скомплектована из уголовников всех мастей и национальностей.

Каждый третий немецкий танк был произведен на чешском концерне «Шкода». К концу войны здесь же, на «Шкоде» производилась каждая вторая ходовая самоходных установок. Франция охотно помогала Гитлеру, изготавливая артиллерию, танки и стрелковое оружие, ремонтировала немецкие подлодки, причем работники доков под Марселем устраивали соревнование – кто быстрее сделает работу. Стыдно сказать, но даже всемирно известному Жаку Иву Кусто было совершенно все равно, что там происходит в СССР или куда исчезли все евреи. Он снимал кино о море, а его брат издавал профашисткую газету.

Остается лишь удивляться тому, что наши богатыри всех победили. Что на Дону полегли итальянские полки горных стрелков-эсэсовцев, что под Сталинградом «под раздачу» попали венгры и румыны, и что на Восточном фронте навсегда остались в земле белогвардейцы из Испании.

Едва стоило пасть СССР, как «объединенная Европа», США и их наёмники снова полезла в каждый военный конфликт внутри нашей страны. Эстонцы, латыши, польские наемники, снова «западенцы», с удовольствием убивающие русских в Чечне, арабы, турки, алжирцы, поданные Эмиратов, иорданцы, уйгуры. Теперь вот новый, Иностранный легион на Украине.

Никак они не могут понять, что в Россию ездят только в двух случаях: или на экскурсию, или умирать. России помогает Бог. Никак иначе это объяснить нельзя.

Почему каждое столетие на Россию идут войска? Большая территория - лакомый кусок Считают, что пора победить нас Для обнуления экономических долгов нужны войны, а Россия - давняя цель

Авторы Майя Новик