Охота на ведьм: Что ждёт русских эмигрантов в США на примере судьбы японцев в 1942 году Даже самое толерантное общество быстро находит врага в человеке другой нации. Особенно если на него указывают власти. Эта судьба постигла японцев в США во Второй мировой войне. 6 марта, 21:40 Обложка © WikiImages / Pixabay

Охота на россиян может начаться в любой момент

За границей живут миллионы наших соотечественников. И в стране эмигрантов — США — их больше всего. Кажется, что Америка — такой мультикультурный плавильный котёл, где им ничего не угрожает. Однако нынешнее положение дел говорит об обратном. Западные санкции переходят личностные границы и обращаются на людей не по политическим взглядам, а по национальному признаку. Уже сейчас в зоне риска наши спортсмены, играющие в НХЛ, голливудские актёры и даже врачи. То есть не исключено, что вскоре ущемлять начнут просто на бытовом уровне. История японцев тому служит ярким примером.

Концентрационный лагерь Манзанар. Фото © Wikipedia

В годы Второй мировой войны главным противником США была императорская Япония. Именно её авиационный удар в ноябре 1941 года по бухте Пёрл-Харбор потопил американский флот, стал днём позора и днём вступления США в войну. После этого японцы превратились во врага номер один. И ладно бы только те, с кем США воевали в Азии. Под удар попали сотни тысяч японцев, проживавших в США. Многие из них родились и выросли в этой стране и не имели отношения к войне. Их это не спасло.

Японцев отправляют в концентрационные лагеря США

Те, кто считают, что концлагеря исключительно немецкое изобретение, неправы. Их изобрели англичане в самом конце XIX века. В ходе англо-бурской войны они загоняли туда людей другой расы. А потом концлагеря открылись в США уже для японцев. Между трагедией Пёрл-Харбора и депортацией японцев прошло всего три месяца. 17 марта 1942 года вышел приказ президента Франклина Рузвельта, который фактически приравнивал японских американцев к врагам. 120 тысяч человек отправились в созданные лагеря.

Столовая концентрационного лагеря Манзанар. Фото © Wikipedia

Причём всё их имущество было фактически конфисковано в пользу государства. Вернее, им давалось двое суток на то, чтобы уладить дела и продать всё, что у них было: дома, вещи, машины. Условия практически нереальные. При этом японцем-врагом считался даже тот, у кого в крови была лишь 1/16 часть японской крови. Например, те, у кого среди родни был лишь один прадедушка из Страны восходящего солнца. Под шумок к японцам в лагеря отправили одиннадцать тысяч немцев и пять тысяч итальянцев.

Японские граждане США превратились в людей второго сорта

Можно считать, что США — очень терпимая страна к представителям других национальностей. Но только в том случае, если это выгодно государству. История весны 1942 года показала другую картину. Как только японцев обозначили врагами, начались грабежи, убийства и насилие. Соседи, рядом с которыми люди могли жить десятилетиями, обносили их дома. Толпы хулиганов безнаказанно грабили японские магазинчики. Несколько японцев убили на улице, устроив им суд Линча. Всё это происходило с молчаливого разрешения властей. То есть понятно, что официальные лица грустно качали головами и сожалели. Но люди понимали: им дали добро на беспредел, — и пользовались этим.

Двухлетняя Юки Окинага Хаякава ждёт на Union Station поезд, который доставит её и её мать в Мансанар (апрель 1942 г.) Фото © Wikipedia

Людей, почувствовавших вседозволенность, не приводили в чувство рациональные аргументы. И то, что японский гражданин США мог никогда не бывать в Японии или ничего не знать об этой стране, не спасало. Причём японцы не представляли никакой опасности, не было повода их ущемлять — никакого, кроме расистского выплеска агрессии толпы. Для японцев создали десять концлагерей. Сосланные в лагеря, они трудились по 40 часов в неделю. Несколько человек были убиты при попытке к бегству.

Безумие закончилось лишь с окончанием Второй мировой войны. С 1948 года японцам начали выплачивать компенсацию за расовые притеснения. Но эта сумма редко когда покрывала даже 40% потерянного ими имущества. Сегодня эту историю в США не любят вспоминать, предпочитая оставаться в глазах всего мира терпимой и толерантной страной. Но эта страница говорит о том, что американское общество очень подвержено информационному воздействию и, если надо, быстро превращается в агрессивное и нетерпимое. Это вопрос нескольких недель.

Стоит ли русским эмигрантам переживать за свою жизнь в США? Да. Такие проявления агрессии возможны, обстановка напряжённая. Нет. То, что было в 1942-м, необязательно должно повториться 80 лет спустя.

Авторы Федор Иванов