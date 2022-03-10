Чёрный арбитражник: Кто доверил производство фейков липовому миллионеру с Украины Киев и его кураторы с Запада уже потратили десятки миллионов долларов на антироссийский контент и фабрикацию лжи. Часть этого бюджета осваивает 23-летний медиамагнат с репутацией мошенника. Кто он? 18090 18090 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © VK / Alex Slobozhenko

"Дьяволы" с Крещатика

Соцсети затоплены фейками о российской специальной операции. Эксперты уверены, что информационную атаку проводят около тысячи украинских IT-специалистов на зарплате. Их задача — нанести урон репутации России, спровоцировать стресс и панику среди наших сограждан. Лживый контент производится потоком, продвигается через Google, Facebook, Instagram с помощью проплаченной таргетированной рекламы. Учитывая расценки соцсетей и размах кампании, по оценке специалистов по кибербезопасности, на продвижение антирусских фейков потрачено уже свыше $77 млн.

Осваивает эти деньги в том числе скандально известное в узких кругах украинское IT-агентство чёрного арбитража Traffic Devils.

Украинская компания Traffic Devils называет себя лидером СНГ в сфере арбитража и монетизации интернет-трафика. protraffic.com

— Мы настраиваем рекламу и льём трафик на российскую аудиторию в Google и Facebook. Цель — призвать россиян выходить на митинги и протестовать. Если Россия ограничит доступ к Facebook, мы настроим рекламу в других источниках. Планируем увеличивать объёмы и охватывать больше людей, — признался неделю назад Александр Слобоженко, основатель и гендиректор Traffic Devils.

В штате его компании около 250 человек. Офис находится в самом центре Киева (на Крещатике, 15). Это исторический дом, где живут очень богатые люди, а первый этаж арендован бутиком Louis Vuitton. В рабочем телеграм-чате Traffic Devils видно, что "дьяволята" трудятся в режиме 24/7 без перерывов.

— Кто льёт в "Телеграм", как у вас в последние дни? — спрашивает кто-то.

— Просели, — отвечают.

Труженики Traffic Devils работают как конвейер. В их чат закидывают антирусский контент. "Дьяволята" оценивают его, отбирают "лучший" и передают дальше для продвижения в соцсетях. Таким образом распространяются вражеские блоги и каналы, демотиваторы и мемы, инструкции по типу "Как блокировать паблики оккупантов", а также огромное количество фейков. Например, было на фотографии обычное озеро, добавили пару штрихов, и теперь это якобы воронка от российского снаряда.







Суперкары и особняк в стиле хай-тек

Александру Слобоженко 23 года. У него наглая манера общения, экстравагантная причёска и надднепрянский выговор. Сам он позиционирует себя вундеркиндом и долларовым миллионером селф-мейд, мотогонщиком и гуру IT-индустрии. Однако часто встречается мнение, что он просто мошенник. Вероятно, завербован спецслужбами.

Последний год Слобоженко якобы скупает суперкары, о чём исправно отчитывается в соцсетях. В его автопарке замечены автомобили McLaren 650S Spider Liberty Walk, Mercedes Benz S63 AMG Long, два Lamborghini Huracan EVO — модели Fluo Capsule и Spyder. За пару дней до военной операции он купил Ferrari SF90 Stradale стоимостью $900 тыс. Впрочем, Forbes нового миллионера пока не замечает. Кроме фотографий нет никаких доказательств, что он реальный владелец роскошных авто.







Весной 2021 года юный миллионер похвастался "новыми хоромами" — особняком в стиле хай-тек с бассейном, джакузи, ландшафтным садом и выходом к озеру.

— Теперь Саша будет жить вот в таком... домике, — Слобоженко говорит про себя в третьем лице и снимает всё на камеру. — Друзья... придут к часу. Будет накрываться поляна.

Как выяснил Лайф, особняк в стиле хай-тек находится в селе Круглик под Киевом. Вокруг кипит стройка, возводят новый элитный посёлок. Пока это не слишком комфортное место для миллионеров. Дом, который засветил на видео Слобоженко, построили одним из первых. Судя по всему, эта недвижимость всё ещё не продана и принадлежит застройщику. Сейчас её сдают за $6 тыс. в месяц любому желающему.





Чёрный арбитражник

Александр Слобоженко рассказывает, что вырос в простой семье работяг. Бабушка — учительница, дедушка — строитель, мама — косметолог, отца не было. С младых ногтей Саша хорошо знал математику и дополнительно занимался ею. Это, по легенде, и обеспечило "вундеркинду" быстрый взлёт.

В детстве Слобоженко научился зарабатывать на популярной игре Wоrld of Tanks (WoT). Как он это делал, можно понять из негативных комментариев в Интернете. Его обвиняли в создании фальшивых онлайн-магазинов с подставными электронными кошельками. Игроки отправляли туда реальные деньги, чтобы купить запчасти для виртуальных танков, но взамен ничего не получали. Их просто кидали. Слобоженко приписывали и более сложную схему. Якобы он наловчился обналичивать украденные с помощью кардинга средства, закупая на них "золото" (внутреннюю игровую валюту WoT).

В 2017 году, будучи студентом Киевского колледжа связи, Александр Слобоженко основал Traffic Devils. В течение последующих трёх лет эта контора работала нелегально без регистрации юрлица.

Офис Traffic Devils в Киеве на Крещатике, 15

Traffic Devils занимается так называемым арбитражем интернет-трафика. Иными словами, нагоняет посетителей на сайт рекламодателя и получает процент с продаж. Арбитраж бывает белым и чёрным. Во втором случае не вполне законные продукты (подпольные онлайн-казино и букмекерские конторы, порнография, непроверенные средства для похудения и т.п.) продвигаются не совсем легальными способами. Например, чёрные арбитражники обманом посредством ботов обходят запреты Google, Facebook и Instagram на рекламу сомнительных товаров.

— 80% моей клиентуры — это онлайн-казино и гемблинг. Оборот бизнеса в 2019 году достиг одного миллиона долларов в месяц, — обмолвился как-то в интервью Слобоженко.

Летом и осенью 2020 года СБУ и налоговая служба провели серию обысков в офисе Александра Слобоженко. По некоторым данным, силовики вели расследование по уголовному делу, возбуждённому по статье УК РФ Украины "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере". После этого инцидента Слобоженко официально зарегистрировал ИП и запатентовал товарный знак Traffic Devils. В его жизни резко появились те самые суперкары и особняк в стиле хай-тек. Негативные отзывы о нём теперь кем-то тщательно вычищаются из Интернета. Всё похоже на то, что Слобоженко попал под контроль украинских спецслужб. И ещё он может быть не тем человеком, за которого себя выдаёт.





Согласно украинским регистрам, с 2019 года Александр Слобоженко прописан в ничем не примечательной деревне Милая, где живёт пятьсот человек и нет ни школ, ни детсадов. Квартира Слобоженко располагается по адресу улица Комарова, 38 в пятиэтажной новостройке экономкласса. Аналогичное жильё стоит сейчас от $18 тыс. Слобоженко купил его примерно три года назад. А до этого Слобоженко имел прописку в избушке на Вишнёвой, 9 в селе Белогородка.

У Лайфа есть основания полагать, что работу Александра Слобоженко курировали центры информационно-психологических операций Сил специальных операций ВС Украины, один из которых был уничтожен высокоточным оружием в начале марта. Именно ЦИПсО с подачи спецслужб Запада занимаются созданием и публикацией фейков, фото- и видеоматериалов, информационным терроризмом, разведкой и контрразведкой, деморализацией населения и военных Донбасса, ищут в Интернете потенциальных противников внутри Украины, проводят профилактическую и превентивную работу по дезинформации, сливают нужную информацию.

Кто такой Александр Слобоженко? 0 Агент украинских спецслужб Вундеркинд и долларовый миллионер

Авторы Егор Пережогин