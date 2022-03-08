Российские блогеры уходят на российские платформы Российские блогеры столкнулись с отключением монетизации и блокировкой аккаунтов в зарубежных соцсетях, однако они сами нашли выход — безболезненный переход на отечественные платформы. Shutterstock

Пока российские войска проводят специальную операцию на Украине, западные страны развязали против России информационную войну. Мало того что в СМИ подаётся искажённая и лживая информация, так ещё и вводится цензура. На не согласных начинают давить ботами, отключать монетизацию, блокировать аккаунты, но и российская сторона не сдаётся, а просто блокирует недружественные площадки или предоставляет альтернативу.

Роскомнадзор не стал терпеть западную цензуру и перешёл к радикальным действиям. 4 марта доступ к Facebook был ограничен. Поводом для этого послужила блокировка аккаунтов телеканала "Звезда", информационных агентств РИА "Новости", Sputnik, Russia Today, порталов "Газета.ру" и "Лента.ру".

— Я хотел, чтобы это случилось на несколько лет раньше. То, что мы допустили Facebook, — это была большая ошибка. Социальная сеть является информационным оружием, которое всегда использовалось для манипуляции сознанием россиян. Все их примочки были видны с самого начала. Патриотические блогеры там банились бесконечно. Я, например, присутствовал там только два месяца в году, а остальное время был заблокирован. Точно так же и мои товарищи. В то же время оппозиционеры получали льготные права, раскручивались, их предлагали в друзья. Лента всегда была манипулятивная. Я не подписывался на протестный контент, но он мне приходил, — пояснил депутат Государственной думы, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев. При этом он отметил, что сделает всё для того, чтобы заблокированные соцсети не были разблокированы.

Удар был нанесён и по Twitter. Платформу предупреждали, что она распространяет недостоверную информацию о специальной операции, однако на это никто не обращал внимания. В итоге Twitter лишён российского рынка.

TikTok решил ввести самоцензуру. Россияне не смогут вести прямые эфиры и выкладывать новый контент. В социальной сети отмечают, что следят за ситуацией и готовы вернуться к исходному положению.

YouTube пока работает, но оставил российских блогеров без заработка — платформа отключила монетизацию. Такое положение дел не устроило создателей контента, и они призвали своих подписчиков перейти в ВК.

Уходим домой

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Ограничение работы иностранных социальных сетей сказалось положительно на отечественном продукте. В социальной сети "ВКонтакте" сообщили, что зафиксировали большое количество новых блогеров, а также повышенную активность старых. Количество просмотров и загрузок новых роликов во "ВКонтакте" выросло в два раза.

Летом 2021 года "ВКонтакте" запустила монетизацию видеороликов. Но, похоже, в компании поняли, что наступает их золотое время. Для создателей клипов уже запущен конкурс с призовым фондом в 100 миллионов рублей. В своих новых видео на старых платформах блогеры призывают подписываться на их аккаунты в других социальных сетях, в большинстве случаев это именно "ВКонтакте".

Развлекательный контент это одно, но российская социальная сеть может ожидать и приход бизнеса. Instagram, который пока работает, могут покинуть тысячи представителей российского бизнеса. И к этому есть предпосылки. Стоит напомнить, что сервис относится к компании Meta, которая является владельцем Facebook. Тем более что Instagram не стал отставать от своего старшего брата и начал удалять аккаунты блогеров, позиция которых не понравилась западному сообществу.

С блокировкой аккаунта в Instagram столкнулся Амиран Сардаров. Он публично поддержал спецоперацию российских войск. В комментарии и личные сообщения посыпались угрозы, однако от своей позиции он не отказался. Сейчас блогер пытается восстановить аккаунт. При этом "Дневник хача" точно останется на YouTube.

— В YouTube планирую остаться, но больше склоняюсь поддерживать отечественные платформы. ВК — отличная платформа. Я думаю, что сейчас ребята её технически доведут до ума — сделают понятной для нового поколения. Для любой платформы драйвер — это дети и юноши. Если ВК проведёт необходимую работу, я уверен, что она сможет притянуть много молодёжи и тем самым повысить трафик, — рассказал Лайфу Амиран Сардаров. Кроме того, он сообщил, что будет присутствовать не только во "ВКонтакте", но и на других платформах, где не будут ущемлять за личное мнение.

— В последнее время Facebook с точки зрения популярности падал в России. Оставался популярным Instagram. Падала популярность WhatsApp — там были вопросы к безопасности. Twitter — это совершенно непопулярная в России социальная сеть. Она не свойственна нам по менталитету. Мало кто заметит блокировку социальных сетей. С другой стороны, там были публицисты, которые писали большие тексты, и на них были подписаны определённые люди, но их найдут через поисковые системы, — считает политолог Марат Баширов.

Уже давно шли разговоры о цифровом суверенитете. И речь не о том, что мы должны изолировать свою сеть от всего мира, а скорее о том, что пора создать площадки, где наши контент-мейкеры будут чувствовать себя защищёнными от цензуры Запада. Сейчас у нас есть возможность для этого. Платформы созданы, блогеры сами призывают переходить на них, осталось только помогать в развитии таких площадок, что смогут не просто заменить, а вытеснить всё то, что контролируется недружественными России структурами.

Вернутся ли западные платформы в Россию? 0 Нет, давление будет долгим Вернутся, но потеряют свою аудиторию

Авторы Даниил Черных