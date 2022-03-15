Страшно смешно: Почему в NASA испугались, что Россия бросит на орбите астронавта В зарубежных СМИ поднялась волна переживаний за судьбу Марка Ванде Хая, который на МКС уже почти год и вот-вот должен вернуться на Землю на российском корабле "Союз". 14 марта, 21:40 Обложка © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Совершенно ясно, что этот юмор предназначен в первую очередь российской аудитории: за рубежом вряд ли оценят многозначительность слов наложенной на видео песни из репертуара Льва Лещенко.

"Прощай, уже вдали встаёт заря И день приходит в города. Прощай, под белым небом января Мы расстаёмся навсегда…" — под эти слова смонтировано, как космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров закрывают люки для последующей расстыковки — и астронавт NASA Марк Ванде Хай тепло обнимает коллег на прощанье. Особенно любопытен финал: отделение российского сегмента и чуть ли не обрушение осиротевшей без него станции под слова о том, что "плыли в вышине и вдруг погасли две звезды".

Грустная шутка. Но дело в том, что она прогностическая. Может быть, в 2025 году, а может быть и раньше, российский сегмент придётся топить Иван Моисеев Руководитель Института космической политики

Несмотря на то что в "Роскосмосе" обозначили, что ролик "основан на нереальных событиях" и это просто шутка, за рубежом, похоже, рассудили, что в каждой шутке есть доля шутки. Во всяком случае, в СМИ всерьёз принялись обсуждать, можно ли претворить в жизнь апокалиптический сценарий опубликованного опуса.

Дело в том, что Марк Ванде Хай находится на орбите с 9 апреля 2021 года, это его второй полёт на МКС, он уже заканчивается. И спускаться на Землю ему предстоит на корабле "Союз МС-19" — на том самом, на котором 5 октября 2021 года вместе со Шкаплеровым прибыли актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. И пристыкован этот корабль к российскому модулю "Рассвет". Именно поэтому намёки "Роскосмоса" за границей сочли шутками "исключительно дурного вкуса".

Астронавт NASA Марк Ванде Хай. Фото © ТАСС / Kayla Barron / NASA via CNP

Кто сейчас на МКС

Надо сказать, кроме попавших на видео на Международной космической станции трудятся также астронавты NASA Раджа Чари, Кейла Бэррон, Томас Маршбёрн и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

Состав российского сегмента МКС

Российский сегмент сейчас состоит из шести модулей: "Заря" ("Прощай, уже вдали встаёт заря..."), "Звезда", "Рассвет", "Поиск", "Наука" и "Причал". Стыковочных узлов имеется в общей сложности девять.

Российский сегмент МКС. Фото © Википедия

Как вернуть на Землю астронавтов без кораблей "Союз"

На самом деле в смысле транспортного сообщения с Землёй вторая половина МКС с недавних пор подстрахована на случай разлада с российской стороной: благодаря SpaceX у США наконец появился собственный корабль Crew Dragon, который не только привозит экипажи, но и возвращает их домой. К примеру, весной 2021 года он успешно доставил на Землю астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и Соити Ногути. Правда, действующих стыковочных узлов в американском сегменте всего четыре: три на модуле "Гармония", один на "Юнити". Тем не менее они есть.

Разумеется, при расстыковке российского сегмента вопрос экипажа будет решаться в рабочем порядке. Американцы вполне могут вернуть своего астронавта и с помощью нашего корабля, и с помощью своего корабля. Это рабочий вопрос. Dragon — очень вместительный корабль. Он сейчас летает с четырьмя креслами, но, вообще, он может семь человек возить Иван Моисеев Руководитель Института космической политики

Что будет с МКС в случае отстыковки российского сегмента

Чтобы "погасли две звезды", совершенно не хочется в другом смысле: российский и американский сегменты во многом зависят друг от друга. Американская сторона помогает с электричеством, российские "Прогрессы" корректируют орбиту. И самый большой вопрос не в том, что будет с Марком Ванде Хаем и остальными астронавтами — пленниками орбиты они в любом случае не станут. Интересно, что будет с корректировкой орбиты.

Они к этой ситуации уже год готовятся. Год назад была создана рабочая группа, которая предусматривает обеспечение работы МКС при отстыковке российского сегмента. Варианты решения у американцев есть. У них есть корабли Cygnus, Falcon от SpaceX, которые могут выполнять функцию поддержания орбиты станции. Такие эксперименты уже проводились. И, в общем-то, нужно просто рассчитать баллистику и свои потребности в этих кораблях Иван Моисеев Руководитель Института космической политики

Впрочем, с грузовиками Cygnus у США недавно возникла проблема. Их запускают на ракетах "Антарес", а эти ракеты летают на двигателях РД-181 производства НПО "Энергомаш". И сейчас ситуация такова, что "Роскосмос" объявил о прекращении поставок этих двигателей США. Вот это уже не очень смешно. Хотя, по мнению главы Института космической политики, тоже не страшно.

Это создаёт организационные сложности. Уже был случай, когда полёты "Антаресов" пришлось прекратить из-за аварии, и тогда они просто пересели на "Атлас-5" и ничего, собственно, не потеряли. Возможно, в финансах что-то потеряли, но это такие деньги, о которых в общем масштабе и говорить не стоит. То же самое и здесь произойдёт. Они не очень интенсивно запускаются, поэтому они вполне могут перенестись на "Атлас-5" ко всеобщему американскому удовольствию Иван Моисеев Руководитель Института космической политики

Правда, стоит отметить, что и Atlas-5 летает на двигателях от НПО "Энергомаш" — РД-180 и ими снабжать американскую космонавтику тоже перестали. Но это вовсе не значит, что полёты "Атласов" немедленно прекратятся, заверил Иван Моисеев.

Американцы создали очень большой запас, на 20 ракет, а при нынешней интенсивности этого хватит на семь лет. И уже в этом году должна полететь ракета, которая заменит Atlas, — Vulcan. Иван Моисеев Руководитель Института космической политики

Но, пока эксперты просчитывают возможное развитие событий нешуточного разделения сроднившихся друг с другом сегментов, утешают два обстоятельства: во-первых, в Роскосмосе заверили, что за Марка Ванде Хая можно не волноваться — его заберут с МКС 30 марта 2022 года, как и было запланировано, на "Союзе МС-19". А во-вторых, в NASA отмечают, что пока работа на орбите идёт как обычно и нет никаких признаков прекращения сотрудничества.

Возможно ли в реальности то, что показано в шуточном видеоролике Роскосмоса? Вполне Конечно, нет

Авторы Адель Романенкова