Опасная сделка: Почему не стоит покупать валюту с рук Мошенники и спекулянты начали активно продавать валюту с рук, в том числе через мессенджеры и социальные сети. Чем рискуют продавцы и покупатели и почему не стоит совершать такие сделки. 15 марта, 11:02 Обложка © Shutterstock

Продажа и покупка валюты частными лицами с рук — это чёрный рынок. Он находится вне закона в любой стране. В России он активизировался недавно в связи с ограничениями со стороны Центрального банка по обороту наличной валюты. В соцсетях, на ресурсах бесплатных объявлений сразу же появились откровенные мошенники или люди, которые просто хотят воспользоваться высоким спросом на валюту и заработать на этом.

— В сложившейся ситуации появление чёрных валютных рынков вполне предсказуемо. Как только ввели ограничения, сразу же появились способы их обойти. Но хотелось бы предостеречь граждан от подобных операций. Во-первых, нелегальная покупка валюты будет происходить с большими спредами, что может быть просто невыгодно, особенно если российская валюта начнёт укрепляться в дальнейшем. Во-вторых, любые нелегальные операции — это всегда риск получить фальшивые деньги, — рассказал специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.

Отнести в банк для проверки такие банкноты — значит получить массу проблем с правоохранительными органами (статьи по обороту фальшивых денег в стране никто не отменял). Такое пояснение дала финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

По её словам, как продавцу, так и покупателю за незаконные операции с валютой грозит наказание в виде конфискации всех или части средств сделки. Не стоит забывать и про статью 171 УК РФ (за незаконное предпринимательство).

— Совершать валютные операции с гарантией подлинности можно только в банках. Если же вы купили фальшивую валюту с рук, то в этом случае закон никак не сможет вас защитить, — предупредил Сергей Григорян.

Совершая операции с иностранной валютой за стенами банка, человек попадает под статью 15.25 КоАП РФ "Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования". По ней предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 75 до 100% от суммы незаконной валютной операции. Такое пояснение дал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— Учитывая запрет ЦБ покупать валюту в банках, высока вероятность попасть на контрольную закупку со стороны контрольных органов либо нарваться на мошенников. За хранение фальшивых банкнот гражданин попадает под 186-ю статью УК РФ. По ней грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, — предостерёг Владислав Антонов.

Экономисты обращают внимание также на то, что курс доллара сейчас находится на пике, а обстановка на рынках неопределённая. В такой ситуации покупать валюту без острой необходимости вообще не рекомендуется. В дальнейшем ситуация может измениться, и когда доллар начнёт дешеветь, то потери от курсовой разницы могут быть существенными.

Предлагали ли вам купить валюту с рук? Да, много раз Да, однажды Нет, никогда Нет, хотя слышал о таких предложениях

Авторы Нина Важдаева