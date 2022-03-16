Санкции на свою голову: Как и куда может рухнуть МКС без российского сегмента Без кораблей "Прогресс" непонятно даже, как про вести контролируемый сход станции с орбиты и направить её обломки в безопасное место. 15 марта, 21:40 Два корабля экипажа "Союз" пришвартованы к МКС. Обложка © Flickr.com / NASA Johnson

Чтобы понять, КУДА чисто теоретически могли бы обрушиться обломки многолетней крепкой дружбы в космосе, достаточно посмотреть на траекторию облёта Международной космической станции вокруг Земли. Она мчится на высоте около 400 километров со скоростью 7,6 километра в секунду (для сравнения: скорость звука в воздухе — 343 метра в секунду), чуть больше чем за полтора часа огибает планету, а за сутки совершает 15 оборотов. Поэтому космонавты и астронавты на МКС видят рассветы и закаты почти по восемь раз в день.

Так вот, география пролётов станции не охватывает земной шар целиком, она ограничена определёнными широтами. Как и обозначил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, над Россией она практически не пролетает, разве что над небольшими уголками самых южных регионов. Зато других вариантов мест крушения МКС в случае катастрофы действительно богатейшее разнообразие.

Как будет проходить затопление МКС

Для не катастрофического, а мирного завершения этой эпохи в истории исследований космоса предусмотрен один годами проверенный вариант — знаменитая Точка Немо на юге Тихого океана, самое удалённое от суши место на Земле. До ближайших берегов оттуда — почти 2700 километров. И там находится кладбище космических кораблей. На четырёхкилометровой глубине вечный покой нашли останки станции "Мир", китайской "Тяньгун-1", ступени ракет SpaceX. Фантастическая подводная выставка.

Чтобы эту коллекцию благополучно пополнила МКС, надо в определённые тщательно рассчитанные моменты включить двигатели на станции. То же самое делается, когда нужно скорректировать орбиту, то есть в основном приподнимать её. Если этого не делать, гравитация понемногу утянет станцию на Землю. А чтобы намеренно спустить её в атмосферу, нужно будет включить те же самые двигатели, только тягу направить в противоположную сторону.

Астронавты Томас Маршбёрн и Марк Ванде Хай смотрят на Землю внизу, 4 февраля 2022 года. Фото © Flickr.com / NASA Johnson

Когда настанет этот момент прощания, не очень ясно, американская сторона надеется продлить жизнь МКС до 2031 года, российская в свете последних событий пребывает в раздумьях. NASA в 2017 году опубликовало документ, в котором говорилось о 2030 годе. И в нём описано, что для контролируемого сведения станции с орбиты понадобятся три грузовика "Прогресс". То есть двигатели этих трёх грузовиков. Если планомерно включать их с июня по ноябрь 2030 года, то в январе 2031-го станция прогорит и распадётся на части в плотных слоях атмосферы, а обломки канут на дно океана в окрестностях Точки Нэмо.

Это означает, что без "Прогрессов" возник бы большой вопрос не только о том, как поддерживать орбиту Международной космической станции, но и как её затопить. Кроме этих кораблей есть ещё двигатели модуля "Звезда" (опять же российского) и американские грузовики Cygnus, с которыми в NASA связывают сейчас свои самые большие надежды. С помощью Cygnus уже удавалось успешно провести коррекцию орбиты, но это способ сравнительно новый, и, как объяснили в Институте космических исследований РАН, замена этими кораблями "Прогрессов" требует полного переделывания всей конфигурации управления движением станции. К тому же "Роскосмос" решил больше не поставлять в США двигатели РД-181 для ракет "Антарес", а именно на этих ракетах запускают "Сигнусы".

Грузовой корабль "Прогресс МС-19" пристыковался к МКС. Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Каким может быть неконтролируемое падение МКС

Даже малейшая ошибка в расчётах может сдвинуть место крушения станции в масштабах континентов. Достаточно вспомнить катастрофу Skylab в 1979 году. Кстати, довольно актуальный пример: для той станции началом конца был тот момент, когда к ней перестали запускать ракеты "Сатурн-1B" с кораблями "Аполлон" — без них Skylab никак не могла ни корректировать свою орбиту, ни себя затапливать, у неё не было своих двигателей. С 1974 года (то есть пять лет) станция была предоставлена сама себе, и оставалось лишь наблюдать, как она понемногу снижается. Учёные рассчитали, что космическая лаборатория в итоге упадёт в океан у берегов ЮАР, но в эти прогнозы закралась погрешность в какие-то 4%,а и в реальности внушительную часть обломков принесло в Австралию — и в половине первого ночи местных фермеров разбудила кара небесная.

Skylab на орбите Земли, 1970-е годы. Фото © Getty Images / Heritage Space

Судя по опубликованным описаниям тех событий, никто не пострадал, люди собирали и приносили в музей обгоревшие фрагменты. Теперь эти экспонаты считают первым предупреждением о том, что космические станции нельзя бросать на произвол гравитации и трения об атмосферу. При этом "Скайлэб" весила 80 тонн, а МКС — это уже в районе 500. Это значит, что и снижаться она будет быстрее, и обломков будет больше. Как объяснил астроном из Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл, крушение Международной космической станции на суше было бы похоже на авиакатастрофу, только фрагменты разбросало бы на гораздо бОльших территориях.

Насколько вероятно неконтролируемое крушение МКС? Этого не случится, потому что российский сегмент не отстыкуют Этого не случится, потому что NASA наладит корректировку орбиты Вполне вероятно

Авторы Адель Романенкова