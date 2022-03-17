Недостатки UnionPay: Почему вам пока не нужно оформлять эту карту Банки из-за высокого спроса повышают тарифы на выпуск карт китайской системы UnionPay. Лайф выяснил все подвохи этой системы и нашёл идеальный вариант для тех, кто собирается в зарубежную поездку. 16 марта, 21:40 Обложка © Shutterstock

Почти все международные платёжные системы покинули Россию. Это не стало катастрофой, как того ожидали зарубежные политики: в России к этому готовились долго, создавали свою, национальную систему платежей и законодательно заставили всех "иностранцев" работать только через неё. Поэтому большинство россиян узнали об уходе зарубежных платёжных систем из новостей, а все выпущенные "иностранцами" карты продолжают работать на территории России.

Скорее можно говорить, что иностранные платёжные системы теперь не заработают вполне приличные деньги. В позапрошлом году "дочка" MasterCard в России получила чистую прибыль в размере 6,65 млрд рублей, а Visa — почти миллиард рублей.

Некоторые неудобства почувствовали только те граждане, кто планировал свой отпуск за рубежом. Да и то не все: отечественную карту "Мир" принимают в Дубае, Турции и ряде других стран. Однако что делать тем, кто едет в страны, где пока карту "Мир" не принимают? Многие на этом фоне рекомендуют китайскую платёжную систему UnionPay. Она существует уже 20 лет и тоже была создана на фоне угрозы американских санкций. Россияне впервые о ней услышали только в 2014 году, когда Visa и MasterCard объявили о блокировке карт ряда российских банков, против которых были введены санкции. Тогда китайцы торжественно объявили, что планируют выпустить более 2 млн карт своей системы за три года. Но реально выпущено только несколько десятков тысяч — в основном на востоке страны. В чём же дело? Но давайте сперва о плюсах.

Где открыть и как работает UnionPay в России

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В России карту системы UnionPay (обычно в кобренде с картой "Мир") выпускают всего лишь порядка десятка не самых крупных банков. И почти все они решили заработать на ажиотаже. Например, в банке "Санкт-Петербург" выпуск карты стоит 10 тысяч рублей, а стоимость обслуживания — 5000 рублей в месяц. В Россельхозбанке за выпуск карты просят до 7,5 тысячи рублей, а Газпромбанк повысил стоимость выпуска китайского пластика с 5 до 15 тысяч рублей. Разве что в "Почта банке" можно бесплатно заказать виртуальную карту этой системы. Ею можно расплатиться в некоторых иностранных сервисах, но её всё равно нельзя присоединить к Apple Pay и к Google Pay. Оплата телефоном возможна с помощью Huawei Pay на поддерживаемых аппаратах Huawei и Honor.

Лидеры банковского рынка пока только планируют приступить к выпуску. Все выпущенные российскими банками карты UnionPay так же хорошо работают внутри страны, как и карты всех прочих платёжных систем. Их обязаны принимать к оплате все торговые точки. На этом, увы, плюсы заканчиваются.

Почему UnionPay не решает проблемы за рубежом

На сайте платёжной системы заявляется, что карты выпускаются в 70 странах, а принимаются в 180 странах! Однако всё совсем не так радужно.

— Заявляя о том, что карты этой системы принимаются почти во всём мире, китайцы забывают уточнить одну немаловажную вещь, — рассказал Лайфу директор департамента одного из банков из топ-10. — А именно: в отдельных регионах платёжную систему может поддерживать один банк или магазин. Вроде формально "флаг установлен", однако во многих местах вы просто не сможете ею расплатиться.

Фактически эта система широко распространена только в азиатских странах. В остальном мире возможность использования UnionPay была привязана к местам массового скопления китайских туристов. Дело в том, что многие китайцы хотели купить товар и получить tax free, но с европейскими картами не могли это сделать. Поэтому до последнего времени в тех местах, куда массово приезжали китайцы, расплатиться UnionPay можно было без проблем, а сейчас — не факт.

— Из-за ковида китайских туристов стало меньше, поэтому многие торговые точки уже отказались от системы, — отметил собеседник Лайфа. -— Ведь такая поддержка требует множества ресурсов. Поэтому там, где ранее даже и принимали карты китайской системы, сейчас уже не принимают, и клиент UnionPay может запросто оказаться без денег в чужой стране.

Поэтому лучше всего будет заранее проверить перед поездкой, принимают ли в том или ином месте UnionPay. Но это не единственный её минус.

Так как это китайская платёжная система, при оплате с российских карт за рубежом может происходить двойная, а иногда даже тройная конвертация валюты. И клиент может сильно потерять на обменном курсе. Обезопасить себя и минимизировать потери на обменном курсе можно, только открыв счёт в юанях. Нельзя также пополнять свои счета по номеру карты: этот сервис пока для UnionPay недоступен. Разве что только в том случае, если карта выпущена российским банком, ведь тогда её можно будет пополнять по номеру телефона в Системе быстрых платежей. Кроме того, Банк Китая постоянно вводит ограничения на снятие наличных с карт китайских платёжных систем — сейчас это не более 100 тысяч юаней в месяц, но эта планка в любой момент может быть понижена.

Но что же тогда делать тем, у кого скоро отпуск или зарубежная командировка?

— Мы советуем открыть карту одной из международных систем в банках дружественных России стран, например в Казахстане или Армении, — говорит эксперт компании "Финанс глобал групп" Валентин Ардашев. — Более того, сейчас это можно сделать удалённо и получить карту через курьерские службы. Это самый простой вариант, который займёт от недели до месяца, оформить всё можно самостоятельно.

Нужна ли вам карта иностранной платёжной системы? Конечно, не помешает Зачем? Мне и отечественная годится Предпочитаю наличные

Авторы Александра Баязитова