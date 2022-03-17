Недостатки UnionPay: Почему вам пока не нужно оформлять эту карту
Банки из-за высокого спроса повышают тарифы на выпуск карт китайской системы UnionPay. Лайф выяснил все подвохи этой системы и нашёл идеальный вариант для тех, кто собирается в зарубежную поездку.
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Почти все международные платёжные системы покинули Россию. Это не стало катастрофой, как того ожидали зарубежные политики: в России к этому готовились долго, создавали свою, национальную систему платежей и законодательно заставили всех "иностранцев" работать только через неё. Поэтому большинство россиян узнали об уходе зарубежных платёжных систем из новостей, а все выпущенные "иностранцами" карты продолжают работать на территории России.
Скорее можно говорить, что иностранные платёжные системы теперь не заработают вполне приличные деньги. В позапрошлом году "дочка" MasterCard в России получила чистую прибыль в размере 6,65 млрд рублей, а Visa — почти миллиард рублей.
Некоторые неудобства почувствовали только те граждане, кто планировал свой отпуск за рубежом. Да и то не все: отечественную карту "Мир" принимают в Дубае, Турции и ряде других стран. Однако что делать тем, кто едет в страны, где пока карту "Мир" не принимают? Многие на этом фоне рекомендуют китайскую платёжную систему UnionPay. Она существует уже 20 лет и тоже была создана на фоне угрозы американских санкций. Россияне впервые о ней услышали только в 2014 году, когда Visa и MasterCard объявили о блокировке карт ряда российских банков, против которых были введены санкции. Тогда китайцы торжественно объявили, что планируют выпустить более 2 млн карт своей системы за три года. Но реально выпущено только несколько десятков тысяч — в основном на востоке страны. В чём же дело? Но давайте сперва о плюсах.
Где открыть и как работает UnionPay в России
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В России карту системы UnionPay (обычно в кобренде с картой "Мир") выпускают всего лишь порядка десятка не самых крупных банков. И почти все они решили заработать на ажиотаже. Например, в банке "Санкт-Петербург" выпуск карты стоит 10 тысяч рублей, а стоимость обслуживания — 5000 рублей в месяц. В Россельхозбанке за выпуск карты просят до 7,5 тысячи рублей, а Газпромбанк повысил стоимость выпуска китайского пластика с 5 до 15 тысяч рублей. Разве что в "Почта банке" можно бесплатно заказать виртуальную карту этой системы. Ею можно расплатиться в некоторых иностранных сервисах, но её всё равно нельзя присоединить к Apple Pay и к Google Pay. Оплата телефоном возможна с помощью Huawei Pay на поддерживаемых аппаратах Huawei и Honor.
Лидеры банковского рынка пока только планируют приступить к выпуску. Все выпущенные российскими банками карты UnionPay так же хорошо работают внутри страны, как и карты всех прочих платёжных систем. Их обязаны принимать к оплате все торговые точки. На этом, увы, плюсы заканчиваются.
Почему UnionPay не решает проблемы за рубежом
На сайте платёжной системы заявляется, что карты выпускаются в 70 странах, а принимаются в 180 странах! Однако всё совсем не так радужно.
— Заявляя о том, что карты этой системы принимаются почти во всём мире, китайцы забывают уточнить одну немаловажную вещь, — рассказал Лайфу директор департамента одного из банков из топ-10. — А именно: в отдельных регионах платёжную систему может поддерживать один банк или магазин. Вроде формально "флаг установлен", однако во многих местах вы просто не сможете ею расплатиться.
Фактически эта система широко распространена только в азиатских странах. В остальном мире возможность использования UnionPay была привязана к местам массового скопления китайских туристов. Дело в том, что многие китайцы хотели купить товар и получить tax free, но с европейскими картами не могли это сделать. Поэтому до последнего времени в тех местах, куда массово приезжали китайцы, расплатиться UnionPay можно было без проблем, а сейчас — не факт.
— Из-за ковида китайских туристов стало меньше, поэтому многие торговые точки уже отказались от системы, — отметил собеседник Лайфа. -— Ведь такая поддержка требует множества ресурсов. Поэтому там, где ранее даже и принимали карты китайской системы, сейчас уже не принимают, и клиент UnionPay может запросто оказаться без денег в чужой стране.
Поэтому лучше всего будет заранее проверить перед поездкой, принимают ли в том или ином месте UnionPay. Но это не единственный её минус.
Так как это китайская платёжная система, при оплате с российских карт за рубежом может происходить двойная, а иногда даже тройная конвертация валюты. И клиент может сильно потерять на обменном курсе. Обезопасить себя и минимизировать потери на обменном курсе можно, только открыв счёт в юанях. Нельзя также пополнять свои счета по номеру карты: этот сервис пока для UnionPay недоступен. Разве что только в том случае, если карта выпущена российским банком, ведь тогда её можно будет пополнять по номеру телефона в Системе быстрых платежей. Кроме того, Банк Китая постоянно вводит ограничения на снятие наличных с карт китайских платёжных систем — сейчас это не более 100 тысяч юаней в месяц, но эта планка в любой момент может быть понижена.
Но что же тогда делать тем, у кого скоро отпуск или зарубежная командировка?
— Мы советуем открыть карту одной из международных систем в банках дружественных России стран, например в Казахстане или Армении, — говорит эксперт компании "Финанс глобал групп" Валентин Ардашев. — Более того, сейчас это можно сделать удалённо и получить карту через курьерские службы. Это самый простой вариант, который займёт от недели до месяца, оформить всё можно самостоятельно.
Нужна ли вам карта иностранной платёжной системы?