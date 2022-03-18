НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Коронавирус
Владимир Путин
Операция в Донбассе
Происшествия
Россия - НАТО
Армия
История
Личные финансы
Политика
В мире
Наука и технологии
Криминал
Шоубиз
Спорт
Тем временем:

В Херсоне база украинских националистов маскировалась под представительство Красного Креста

Опубликовано видео обстрела города Изюма украинскими военными

Восьмилетняя Даша, написавшая письмо русскому солдату, лично отнесла его в полевой госпиталь

Россиянка из Неаполя пожаловалась на угрозы убийством от соседей-украинцев

В Донецке хоронят погибшего при ударе украинской "Точкой-У" многодетного отца

Петербургский бизнесмен требует от IKEA выплатить ему квадриллион рублей

Член "Азова" рассказал Лайфу, как националисты сбегали из Херсона перед входом военных РФ

Неизвестные шантажировали жену российского военнопленного, требуя выкуп

"Мы будем перемалывать эти ЛГБТ-войска и дальше": В ЛНР вручили первые "Звёзды Героев" республики

Награждённые военнослужащие не успели даже послушать концерт Дениса Майданова в их честь, а сразу же отправились обратно на фронт. Лайф пообщался с героями республики.

17 марта, 21:40
<p>Коллаж © LIFE. Фото © LIFE</p>

Коллаж © LIFE. Фото © LIFE

Сегодня в сердце культурной жизни города Стаханова (что на севере Луганской Народной Республики) — в городском Дворце культуры им. Горького — произошло первое в истории республики награждение военнослужащих главной воинской наградой — "Звездой Героя ЛНР". Ранее "Звёзды Героя" получали только вдовы погибших на полях сражений офицеров.

Солдатам ВСУ говорят: "Вот твой адрес, вот твоя семья. Если убежишь или сдашься, тебе конец, мы найдём всю твою семью". Поэтому они и не сдаются, а не потому что такие смелые. Мы их перемалываем, они подвозят ещё. Мы эти ЛГБТ-войска и дальше перемалываем, — Владимир Полуполтинных (позывной Полтинник), гвардии полковник НМ ЛНР, рассказывает после получения "Звезды Героя ЛНР", что творится на поле боя и почему солдаты ВСУ не сдаются.

По словам героя, сейчас фронт укрепляется преимущественно выходцами из Западной Украины.

Видео © LIFE

Отношение к добровольно сложившим оружие довольно гуманное. Но если солдат не сдаётся и продолжает сопротивление (вне зависимости от того, боец он нацбата или Вооружённых сил Украины), то становится мишенью для российских подразделений. Врагу никакой пощады.

Наша цель Украина в составе России, — заявил полковник. Полуполтинных стал первым в истории военнослужащим Народной милиции (НМ) ЛНР, который получил "Звезду Героя" за смелость и отвагу, проявленные за бои под Попасной. Вторым эту почётную награду сегодня же получил ещё один военнослужащий НМ — Николай Кульчановский.

Стаханов был выбран местом награждения неспроста. Он находится вблизи линии фронта, где на подступах к агломерации Северодонецк – Лисичанск – Рубежное идут ожесточённые бои. Героям даже некогда послушать известного исполнителя Дениса Майданова, который приехал поддержать их и жителей республики концертом. Незадолго до вручения наград Стаханов был обстрелян из вражеской реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", которая выпустила по городу более 40 снарядов.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

1 / 4

Получив награду, Полтинник садится в бронетехнику и едет обратно на фронт. Он абсолютно уверен в победе республик и России над неонацистской Украиной. Цели спецоперации так или иначе будут выполнены.

"Айдаровцы хуже фашистов": Репортаж Лайфа из освобождённого Старобельска

"Айдаровцы хуже фашистов": Репортаж Лайфа из освобождённого Старобельска

Авторы
Станислав Сенькин
Станислав Сенькин

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1