"Мы будем перемалывать эти ЛГБТ-войска и дальше": В ЛНР вручили первые "Звёзды Героев" республики Награждённые военнослужащие не успели даже послушать концерт Дениса Майданова в их честь, а сразу же отправились обратно на фронт. Лайф пообщался с героями республики. 24117 24117 Коллаж © LIFE. Фото © LIFE

Сегодня в сердце культурной жизни города Стаханова (что на севере Луганской Народной Республики) — в городском Дворце культуры им. Горького — произошло первое в истории республики награждение военнослужащих главной воинской наградой — "Звездой Героя ЛНР". Ранее "Звёзды Героя" получали только вдовы погибших на полях сражений офицеров.

— Солдатам ВСУ говорят: "Вот твой адрес, вот твоя семья. Если убежишь или сдашься, тебе конец, мы найдём всю твою семью". Поэтому они и не сдаются, а не потому что такие смелые. Мы их перемалываем, они подвозят ещё. Мы эти ЛГБТ-войска и дальше перемалываем, — Владимир Полуполтинных (позывной Полтинник), гвардии полковник НМ ЛНР, рассказывает после получения "Звезды Героя ЛНР", что творится на поле боя и почему солдаты ВСУ не сдаются.

По словам героя, сейчас фронт укрепляется преимущественно выходцами из Западной Украины.

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Отношение к добровольно сложившим оружие довольно гуманное. Но если солдат не сдаётся и продолжает сопротивление (вне зависимости от того, боец он нацбата или Вооружённых сил Украины), то становится мишенью для российских подразделений. Врагу никакой пощады.

— Наша цель — Украина в составе России, — заявил полковник. Полуполтинных стал первым в истории военнослужащим Народной милиции (НМ) ЛНР, который получил "Звезду Героя" за смелость и отвагу, проявленные за бои под Попасной. Вторым эту почётную награду сегодня же получил ещё один военнослужащий НМ — Николай Кульчановский.

Стаханов был выбран местом награждения неспроста. Он находится вблизи линии фронта, где на подступах к агломерации Северодонецк – Лисичанск – Рубежное идут ожесточённые бои. Героям даже некогда послушать известного исполнителя Дениса Майданова, который приехал поддержать их и жителей республики концертом. Незадолго до вручения наград Стаханов был обстрелян из вражеской реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", которая выпустила по городу более 40 снарядов.









Получив награду, Полтинник садится в бронетехнику и едет обратно на фронт. Он абсолютно уверен в победе республик и России над неонацистской Украиной. Цели спецоперации так или иначе будут выполнены.

Авторы Станислав Сенькин