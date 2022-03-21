Параллельный импорт: Как он сможет наполнить магазины "ушедшими" марками Разрешение на "серые поставки" или обнуление западных санкций? Лайф разобрался, зачем ФАС хочет отменять запрет на так называемый параллельный импорт. 20 марта, 21:40 4772 4772 Контейнеры во Владивостокском морском торговом порту. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Антимонопольная служба выступила за отмену запрета на параллельный импорт, то есть ввоза в Россию любых товаров без разрешения правообладателя. Эту меру ведомство уже обсудило с основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук, которая инициативу поддержала. В ближайшее время ФАС намерена встретиться и с другими крупными игроками российского рынка.

— Сейчас на ввоз любого товара в Россию нужно разрешение правообладателя, — рассказал Лайфу таможенный брокер Олег Ушаков. — Иначе партия товара будет просто арестована на таможне. То есть фактически невозможно ввести, например, партию кроссовок Adidas или даже шнурков к этим кроссовкам через любые третьи страны — компания-правообладатель просто не даст такого разрешения. После того как параллельный импорт будет разрешён, производитель фактически просто потеряет право на свой товарный знак сразу после продажи товара. Это приведёт к взрывному росту трансграничной торговли. Потребители от этого только выигрывают.

Покупатель выбирает кроссовки в магазине. Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Дьявол кроется в деталях

Собственно, с запретом параллельного импорта ФАС пытается бороться давно, ещё до введения жёстких санкций против России. Дело в том, что в различных странах западные концерны ведут свою ценовую политику. И стоимость одной и той же детали или товара может различаться в разы. Например, ведомство долгое время судилось с автоконцерном Daimler, который разрешал ввозить в Россию запчасти для своих автомобилей только официальным дилерам, а те монопольно поддерживали на них высокие цены. Антимонопольное ведомство пыталось штрафовать производителя за нарушение конкуренции, однако компания всё равно не разрешала ввозить запчасти из третьих стран.

— В первую очередь речь идёт, конечно, о запчастях, — отметил автоюрист Николай Богданцев. — Многие товары Россия и сама вполне в состоянии производить, но после запрета поставок запчастей для авиалайнеров, различного оборудования и автомобилей многие производства могут просто встать. Поэтому мера эта хоть и суровая, но вполне оправданная.

26 февраля Евросоюз запретил продавать европейские самолёты, запчасти и оборудование российским авиакомпаниям. По тем контрактам, которые были заключены до 26 февраля 2022 года, поставки смогут продолжаться только до 28 марта. Впоследствии к этим санкциям присоединились США. В настоящее время поставки автозапчастей в Россию прекратило большинство производителей. Иногда это даже не связано напрямую с санкциями, производители жалуются на разрыв логистических цепочек.

Новые меры, которые предлагает ФАС, могут фактически обнулить эти ограничения, отмечают эксперты. Тем более что соответствующий проект был разработан ещё два года назад.

Осмотр самолёта перед вылетом в международном аэропорту. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Впрочем, уже сейчас суды отказывают в защите прав на товарные знаки для зарубежных правообладателей. Так, в Кирове арбитражный суд посчитал претензии правообладателя "Свинки Пеппы" к российскому предпринимателю злоупотреблением правом и отказал в компенсациях. Судья мотивировал своё решение тем, что правообладатель из недружественной России страны — Великобритании. Кроме того, Правительство России выпустило постановление, согласно которому с 7 марта 2022 года обнуляются любые компенсационные выплаты зарубежным патентообладателям, государства которых совершают в отношении российских компаний и граждан недружественные действия.

— С точки зрения международного права эта схема, конечно, выглядит довольно серой, — отмечает Ушаков. — Однако в нынешней ситуации у России просто нет иного выхода. Все в России от этого выиграют. Запад проиграет.

Контейнеры во Владивостокском морском торговом порту. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк Поддерживаете ли вы инициативу ФАС? Конечно, хватит это терпеть Нет, это серая схема

Авторы Александра Баязитова