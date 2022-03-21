Кошелёк Авакова или семейный запас: Откуда у жены украинского депутата $30 млн наличными
Украинские чиновники и олигархи пытаются спасти свои деньги. Гражданка Украины Анастасия Котвицкая перевезла в Венгрию шесть чемоданов с наличной валютой. Кто она такая и чьи это могут быть деньги?
Анастасия Котвицкая, Арсен Аваков. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / ZUMA © 2day.kh.ua
Анастасия Котвицкая с матерью и несколькими гражданами Венгрии на микроавтобусе Opel Vivaro приехала на пункт Вилок Закарпатской таможни Украины. При пересечении границы никаких денег и драгоценностей они не декларировали, а таможенники даже не стали досматривать вещи. Зато венгерская сторона валюту нашла и потребовала её задекларировать. Выяснилось, что с собой у женщины было наличными $28,8 млн и €1,3 млн.
После того как эта информация стала публичной, на Украине вспыхнул скандал, и местное Госбюро расследований открыло уголовное производство.
Те самые чемоданы денег. Фото © inshe.tv
На Украине никто не сомневается в том, что эти деньги принадлежат супругу Анастасии — крупному харьковскому бизнесмену, бывшему народному депутату Верховной рады, деловому партнёру бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Игорю Котвицкому. А он, в свою очередь, мог получить их от Авакова — чтобы спасти.
Пара поженилась совсем недавно — в конце прошлого года. До этого Котвицкий развёлся со своей первой женой — Аллой Котвицкой, которая сегодня занимает должность ректора Национального фармацевтического университета.
Золушка из ОГА
Новая супруга Котвицкого ранее работала специалистом департамента экономики и международных отношений Харьковской облгосадминистрации. Уже тогда она привлекала внимание харьковчан нескромными покупками и сбережениями, которые обычные госслужащие позволить себе не могут.
Анастасия Котвицкая. Фото © 2day.kh.ua
В 2017 году Анастасия Кучер (это девичья фамилия девушки) задекларировала сбережения — 1 850 780 гривен (6,5 млн рублей) и $95 000. Из недвижимости в декларацию был внесён частный дом в Харькове, правда, его стоимость девушка почему-то не указала.
Кроме этого, у будущей супруги Котвицкого в собственности оказались часы марок Rolex и Breguet, две соболиные и норковая шубы, жилеты из меха соболя, шиншиллы, каракуля и норки, браслет и серьги Cartier, серьги Tiffany, кольцо с камнем Damiani, подвеска, серьги и кольцо Messika. Из автомобилей — паркетник BMW X6, который она купила за 1 509 600 гривен (5,4 млн рублей).
Похоже, любовная история чиновницы и самого богатого бизнесмена Харьковской области началась именно в стенах областной администрации. В 2018 году Кучер уволилась из ОГА.
Аваков в 2014 году. Фото © Wikipedia
Откуда взялся Котвицкий
Карьерный и бизнес-взлёт будущего депутата начался с шофёрской баранки автомобиля тогда ещё бизнесмена Арсена Авакова. Со скандально известным экс-главой МВД Украины он знаком около 30 лет.
Ещё в 1990 году Аваков основал и возглавил фирму "Инвестор", которая позже превратилась в крупный холдинг. Компания занималась сбором и сбытом цветных металлов, а параллельно в ней вращались деньги крайне сомнительного происхождения. Их было столько, что в 1992 году Аваков открыл собственный банк "Базис".
В 1993 году в "Инвесторе" появился и Котвицкий. Он начал с помощника президента, потом работал заместителем главы правления, членом наблюдательного совета – вице-президентом.
Игорь Котвицкий. Фото © Wikipedia
Пожалуй, именно с тех пор Котвицкий прочно и безальтернативно стал младшим партнёром Авакова и следовал всюду за своим покровителем.
Когда холдинг "Инвестор" обзаводился газодобывающими компаниями "Энергия-95", "Гравелит-21", "Денисовское" и "Сахалинское" в Харьковской области, Котвицкий получил крупный бонус от шефа — вошёл в состав акционеров "Энергии-95".
В феврале 2005 года, после "оранжевой революции", Аваков возглавил Харьковскую облгосадминистрацию. Ему пришлось сложить с себя полномочия и председателя наблюдательного совета в АО "Инвестор", и в банке "Базис". Посты президента и главы набсовета АКБ "Базис" получил Котвицкий. Он же после ухода Авакова в политику остался миноритарным собственником "Инвестора".
На Украине говорят, что именно тогда он стал отвечать за финансы Арсена Авакова, по сути, стал его кошельком.
Игорь Котвицкий и Арсен Аваков. Фото © Instagram
В 2014 году на волне революции Аваков занял кресло министра внутренних дел, а после президентских выборов стал одним из главных организаторов партии "Народный фронт". Разумеется, там вскоре оказался и Котвицкий, который получил в списке НФ на парламентских выборах 48-е место и стал народным депутатом Украины.
Уже в 2015 году Котвицкий успел "прославиться" на Украине выводом из страны $40 млн на счета одной из панамских компаний. После вспыхнувшего скандала, который сопровождался заявлениями о том, что эти деньги на самом деле принадлежали Авакову, глава МВД вступился за младшего партнёра.
Он заявил, что $40 млн принадлежат Котвицкому и выведены они были законно. Как известно, Аваков покинул пост главы МВД в 2021 году и теперь вряд ли сможет защитить семью своего товарища.
Вернутся ли вывезенные Котвицкой деньги на Украину?