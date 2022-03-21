Кошелёк Авакова или семейный запас: Откуда у жены украинского депутата $30 млн наличными Украинские чиновники и олигархи пытаются спасти свои деньги. Гражданка Украины Анастасия Котвицкая перевезла в Венгрию шесть чемоданов с наличной валютой. Кто она такая и чьи это могут быть деньги? 21 марта, 15:15 10000 10000 Анастасия Котвицкая, Арсен Аваков. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / ZUMA © 2day.kh.ua

Анастасия Котвицкая с матерью и несколькими гражданами Венгрии на микроавтобусе Opel Vivaro приехала на пункт Вилок Закарпатской таможни Украины. При пересечении границы никаких денег и драгоценностей они не декларировали, а таможенники даже не стали досматривать вещи. Зато венгерская сторона валюту нашла и потребовала её задекларировать. Выяснилось, что с собой у женщины было наличными $28,8 млн и €1,3 млн.

После того как эта информация стала публичной, на Украине вспыхнул скандал, и местное Госбюро расследований открыло уголовное производство.

Те самые чемоданы денег. Фото © inshe.tv

На Украине никто не сомневается в том, что эти деньги принадлежат супругу Анастасии — крупному харьковскому бизнесмену, бывшему народному депутату Верховной рады, деловому партнёру бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Игорю Котвицкому. А он, в свою очередь, мог получить их от Авакова — чтобы спасти.

Пара поженилась совсем недавно — в конце прошлого года. До этого Котвицкий развёлся со своей первой женой — Аллой Котвицкой, которая сегодня занимает должность ректора Национального фармацевтического университета.

Золушка из ОГА

Новая супруга Котвицкого ранее работала специалистом департамента экономики и международных отношений Харьковской облгосадминистрации. Уже тогда она привлекала внимание харьковчан нескромными покупками и сбережениями, которые обычные госслужащие позволить себе не могут.

Анастасия Котвицкая. Фото © 2day.kh.ua

В 2017 году Анастасия Кучер (это девичья фамилия девушки) задекларировала сбережения — 1 850 780 гривен (6,5 млн рублей) и $95 000. Из недвижимости в декларацию был внесён частный дом в Харькове, правда, его стоимость девушка почему-то не указала.

Кроме этого, у будущей супруги Котвицкого в собственности оказались часы марок Rolex и Breguet, две соболиные и норковая шубы, жилеты из меха соболя, шиншиллы, каракуля и норки, браслет и серьги Cartier, серьги Tiffany, кольцо с камнем Damiani, подвеска, серьги и кольцо Messika. Из автомобилей — паркетник BMW X6, который она купила за 1 509 600 гривен (5,4 млн рублей).

Похоже, любовная история чиновницы и самого богатого бизнесмена Харьковской области началась именно в стенах областной администрации. В 2018 году Кучер уволилась из ОГА.

Аваков в 2014 году. Фото © Wikipedia

Откуда взялся Котвицкий

Карьерный и бизнес-взлёт будущего депутата начался с шофёрской баранки автомобиля тогда ещё бизнесмена Арсена Авакова. Со скандально известным экс-главой МВД Украины он знаком около 30 лет.

Ещё в 1990 году Аваков основал и возглавил фирму "Инвестор", которая позже превратилась в крупный холдинг. Компания занималась сбором и сбытом цветных металлов, а параллельно в ней вращались деньги крайне сомнительного происхождения. Их было столько, что в 1992 году Аваков открыл собственный банк "Базис".

В 1993 году в "Инвесторе" появился и Котвицкий. Он начал с помощника президента, потом работал заместителем главы правления, членом наблюдательного совета – вице-президентом.

Игорь Котвицкий. Фото © Wikipedia

Пожалуй, именно с тех пор Котвицкий прочно и безальтернативно стал младшим партнёром Авакова и следовал всюду за своим покровителем.

Когда холдинг "Инвестор" обзаводился газодобывающими компаниями "Энергия-95", "Гравелит-21", "Денисовское" и "Сахалинское" в Харьковской области, Котвицкий получил крупный бонус от шефа — вошёл в состав акционеров "Энергии-95".

В феврале 2005 года, после "оранжевой революции", Аваков возглавил Харьковскую облгосадминистрацию. Ему пришлось сложить с себя полномочия и председателя наблюдательного совета в АО "Инвестор", и в банке "Базис". Посты президента и главы набсовета АКБ "Базис" получил Котвицкий. Он же после ухода Авакова в политику остался миноритарным собственником "Инвестора".

На Украине говорят, что именно тогда он стал отвечать за финансы Арсена Авакова, по сути, стал его кошельком.

Игорь Котвицкий и Арсен Аваков. Фото © Instagram

В 2014 году на волне революции Аваков занял кресло министра внутренних дел, а после президентских выборов стал одним из главных организаторов партии "Народный фронт". Разумеется, там вскоре оказался и Котвицкий, который получил в списке НФ на парламентских выборах 48-е место и стал народным депутатом Украины.

Уже в 2015 году Котвицкий успел "прославиться" на Украине выводом из страны $40 млн на счета одной из панамских компаний. После вспыхнувшего скандала, который сопровождался заявлениями о том, что эти деньги на самом деле принадлежали Авакову, глава МВД вступился за младшего партнёра.

Он заявил, что $40 млн принадлежат Котвицкому и выведены они были законно. Как известно, Аваков покинул пост главы МВД в 2021 году и теперь вряд ли сможет защитить семью своего товарища.

Вернутся ли вывезенные Котвицкой деньги на Украину? Да, Зеленскому сейчас остро нужны деньги Высокие покровители смогут уберечь деньги от конфискации Деньги уже за границей, они не вернутся

Авторы Евгений Кузнецов