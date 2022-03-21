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Кошелёк Авакова или семейный запас: Откуда у жены украинского депутата $30 млн наличными

Украинские чиновники и олигархи пытаются спасти свои деньги. Гражданка Украины Анастасия Котвицкая перевезла в Венгрию шесть чемоданов с наличной валютой. Кто она такая и чьи это могут быть деньги?

21 марта, 15:15
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<p>Анастасия Котвицкая, Арсен Аваков. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / ZUMA © <a href="https://2day.kh.ua/kharkow/kharkovskiy-narodnyy-deputat-zhenilsya-na-eks-chinovnice" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2day.kh.ua</a></p>

Анастасия Котвицкая, Арсен Аваков. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / ZUMA © 2day.kh.ua

Анастасия Котвицкая с матерью и несколькими гражданами Венгрии на микроавтобусе Opel Vivaro приехала на пункт Вилок Закарпатской таможни Украины. При пересечении границы никаких денег и драгоценностей они не декларировали, а таможенники даже не стали досматривать вещи. Зато венгерская сторона валюту нашла и потребовала её задекларировать. Выяснилось, что с собой у женщины было наличными $28,8 млн и €1,3 млн.

После того как эта информация стала публичной, на Украине вспыхнул скандал, и местное Госбюро расследований открыло уголовное производство.

Те самые чемоданы денег. Фото © inshe.tv

Те самые чемоданы денег. Фото © inshe.tv

На Украине никто не сомневается в том, что эти деньги принадлежат супругу Анастасии — крупному харьковскому бизнесмену, бывшему народному депутату Верховной рады, деловому партнёру бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Игорю Котвицкому. А он, в свою очередь, мог получить их от Авакова — чтобы спасти.

Пара поженилась совсем недавно — в конце прошлого года. До этого Котвицкий развёлся со своей первой женой — Аллой Котвицкой, которая сегодня занимает должность ректора Национального фармацевтического университета.

Золушка из ОГА

Новая супруга Котвицкого ранее работала специалистом департамента экономики и международных отношений Харьковской облгосадминистрации. Уже тогда она привлекала внимание харьковчан нескромными покупками и сбережениями, которые обычные госслужащие позволить себе не могут.

Анастасия Котвицкая. Фото © 2day.kh.ua

Анастасия Котвицкая. Фото © 2day.kh.ua

В 2017 году Анастасия Кучер (это девичья фамилия девушки) задекларировала сбережения — 1 850 780 гривен (6,5 млн рублей) и $95 000. Из недвижимости в декларацию был внесён частный дом в Харькове, правда, его стоимость девушка почему-то не указала.

Кроме этого, у будущей супруги Котвицкого в собственности оказались часы марок Rolex и Breguet, две соболиные и норковая шубы, жилеты из меха соболя, шиншиллы, каракуля и норки, браслет и серьги Cartier, серьги Tiffany, кольцо с камнем Damiani, подвеска, серьги и кольцо Messika. Из автомобилей — паркетник BMW X6, который она купила за 1 509 600 гривен (5,4 млн рублей).

Похоже, любовная история чиновницы и самого богатого бизнесмена Харьковской области началась именно в стенах областной администрации. В 2018 году Кучер уволилась из ОГА.

Аваков в 2014 году. Фото © Wikipedia

Аваков в 2014 году. Фото © Wikipedia

Откуда взялся Котвицкий

Карьерный и бизнес-взлёт будущего депутата начался с шофёрской баранки автомобиля тогда ещё бизнесмена Арсена Авакова. Со скандально известным экс-главой МВД Украины он знаком около 30 лет.

Ещё в 1990 году Аваков основал и возглавил фирму "Инвестор", которая позже превратилась в крупный холдинг. Компания занималась сбором и сбытом цветных металлов, а параллельно в ней вращались деньги крайне сомнительного происхождения. Их было столько, что в 1992 году Аваков открыл собственный банк "Базис".

В 1993 году в "Инвесторе" появился и Котвицкий. Он начал с помощника президента, потом работал заместителем главы правления, членом наблюдательного совета – вице-президентом.

Игорь Котвицкий. Фото © Wikipedia

Игорь Котвицкий. Фото © Wikipedia

Пожалуй, именно с тех пор Котвицкий прочно и безальтернативно стал младшим партнёром Авакова и следовал всюду за своим покровителем.

Когда холдинг "Инвестор" обзаводился газодобывающими компаниями "Энергия-95", "Гравелит-21", "Денисовское" и "Сахалинское" в Харьковской области, Котвицкий получил крупный бонус от шефа — вошёл в состав акционеров "Энергии-95".

В феврале 2005 года, после "оранжевой революции", Аваков возглавил Харьковскую облгосадминистрацию. Ему пришлось сложить с себя полномочия и председателя наблюдательного совета в АО "Инвестор", и в банке "Базис". Посты президента и главы набсовета АКБ "Базис" получил Котвицкий. Он же после ухода Авакова в политику остался миноритарным собственником "Инвестора".

На Украине говорят, что именно тогда он стал отвечать за финансы Арсена Авакова, по сути, стал его кошельком.

Игорь Котвицкий и Арсен Аваков. Фото © Instagram

Игорь Котвицкий и Арсен Аваков. Фото © Instagram

В 2014 году на волне революции Аваков занял кресло министра внутренних дел, а после президентских выборов стал одним из главных организаторов партии "Народный фронт". Разумеется, там вскоре оказался и Котвицкий, который получил в списке НФ на парламентских выборах 48-е место и стал народным депутатом Украины.

Уже в 2015 году Котвицкий успел "прославиться" на Украине выводом из страны $40 млн на счета одной из панамских компаний. После вспыхнувшего скандала, который сопровождался заявлениями о том, что эти деньги на самом деле принадлежали Авакову, глава МВД вступился за младшего партнёра.

Он заявил, что $40 млн принадлежат Котвицкому и выведены они были законно. Как известно, Аваков покинул пост главы МВД в 2021 году и теперь вряд ли сможет защитить семью своего товарища.

Вернутся ли вывезенные Котвицкой деньги на Украину?

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Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов

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