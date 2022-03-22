НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Коронавирус
Владимир Путин
Операция в Донбассе
Происшествия
Россия - НАТО
Армия
История
Личные финансы
Политика
В мире
Наука и технологии
Криминал
Шоубиз
Спорт
Тем временем:

На юго-востоке Москвы квартиранты обнаружили в шкафу схрон с боеприпасами

Доброволец из Франции Кастель — о пропаганде Запада: Вычеркнули из истории 8 лет войны

На Ставрополье нашли тело пропавшего 12-летнего мальчика с ножевыми ранениями

Владимир Жириновский находится в критическом состоянии

Пар из прорыва теплотрассы в Ростове-на-Дону бил выше многоэтажек

Москвич ограбил букмекерскую контору на 22,4 млн рублей, прикинувшись "доставщиком виски"

Шеф-повар со звёздами Michelin Алёхина: Санкции — это пинок для создания своего продукта

На трассе в Нижегородской области перевернулась и загорелась фура

Рискованные инвестиции: Почему покупать квартиру в новостройке стало опасно

В связи с новыми трендами на рынке жилья многие россияне снова стали вкладывать деньги в приобретение недвижимости в новостройках. Насколько это выгодно и о чём стоит знать перед покупкой?

21 марта, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Западные экономические санкции, падение рубля, повышение Центробанком ключевой ставки до 20% и значительное сокращение доступных по цене ипотечных программ создали на российском рынке жилья ситуацию неопределённости. И если продавцы вторичных квартир пока реагируют снижением общего количества предложений (по данным крупнейших интернет-агрегаторов, объявлений стало меньше примерно на 15%), то с новостройками ситуация обстоит иначе. Росреестр зафиксировал февральский прирост количества договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) на 4,7%, а в столице — сразу на 37% (в годовом выражении показатель февраля увеличился на 24,6%).

Однако многие профессионалы, занимающиеся недвижимостью, считают, что значительная часть нынешних сделок являются "эмоциональной реакцией" на сложившуюся обстановку, при этом рисков и "подводных камней" при покупке новостроек сейчас стало больше.

Плюсы и минусы покупки

Главным аргументом, который используют продавцы новостроек, является утверждение, что инфляция обесценивает любые накопления, а вот недвижимость это якобы "100%-но защитный актив", а если к этому присовокупить мечту многих получать пассивный доход от сдачи недвижимости внаём, то получается вполне продаваемое коммерческое предложение.

На самом деле всё не так однозначно.

Рассматривать недвижимость как некий прибыльный актив возможно только в том случае, если её цена растёт в годовом выражении выше, чем инфляция, — считает кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании "Риком-траст" Олег Абелев. — В современных реалиях, если человек уже имеет собственное жильё, то обременять себя покупкой типового "бетона" с расчётом на нём заработать не имеет смыла. Деньги, равные стоимости квартиры, просто размещённые на банковском депозите, принесут быстрый и пока неналогооблагаемый доход. А инвестирование в стройку на месяцы, а то и годы, исключит возможность оборота значительной суммы. При этом непонятно, что за этот период случится с ценой недвижимости и за сколько десятков лет она сможет окупиться даже при сдаче в аренду.

Особый клиент: Как теперь проводить сделки с недвижимостью для граждан из недружественных стран

Особый клиент: Как теперь проводить сделки с недвижимостью для граждан из недружественных стран

А если необходимость в приобретении недвижимости вызвана не инвестиционными целями, а желанием получить хоть какое-то жильё в свою собственность, как быть тогда?

Всё зависит от наличия возможности приобрести квартиру без использования стандартного ипотечного кредита, — пояснил ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика онлайн" Глеб Задоя. — На сегодня банковские ставки по кредитам на жильё более 20% годовых и, на мой взгляд, они являются "заградительными". Но если, например, застройщик предлагает адекватные программы рассрочки или есть возможность получить "социальную ипотеку" от государства по ставке менее 10% годовых, то людям, совсем не имеющим жилья, рассмотреть такие варианты можно. Однако надо иметь в виду, что сейчас при покупке квадратных метров у застройщика появились новые риски, и если их не учесть, то в итоге можно остаться и без денег, и без квартиры.

Почему покупать "первичку" сейчас рискованно

Не построят и вернут не все деньги

Очевидно, что в связи с экономической ситуацией значительно увеличился риск того, что застройщик не сможет выполнить свои обязательства. Такое может произойти как из-за прекращения финансирования застройщика банком-кредитором, так из-за нехватки строительных материалов в связи с ростом цен на них. А если строительная компания принадлежит иностранным акционерам или ведёт продажи через фирму, зарегистрированную в иностранной юрисдикции, то добавляются ещё проблемы с антисанкционным законодательством. Ведь Росреестр с 1 марта сильно усложнил регистрацию сделок на покупку недвижимости у всех иностранных компаний, включая те, которые работают в России через свои дочерние структуры, если они включены в список "недружественных" (Указы Президента РФ № 81 от 1 марта 2022 года и № 95 от 5 марта 2022 года).

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Само собой, что если компания-застройщик не будет выполнять свои обязательства, то в конечном итоге по иску кредиторов она будет признана банкротом. Несмотря на то что с 9 марта этого года ФНС России приняло решение о приостановлении банкротства должников, Минэкономразвития предложило не распространять мораторий на банкротства застройщиков, которые имеют проблемные объекты (сейчас в едином реестре таких уже числится 2154).

В соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон 117-ФЗ. — Прим. Лайфа), если человек приобрёл квартиру на этапе строительства через систему эскроу-счёта, то он может рассчитывать на возмещение 100% уплаченных им средств по ДДУ. Но фактически сумма не может составить более десяти миллионов рублей, — пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Очевидно, что при нынешнем уровне цен в столичных городах подобного рода защита явно недостаточна.

Отложат на месяцы введение дома в эксплуатацию

Нередким явлением сейчас стал "срыв" сроков сдачи построенных объектов. Это может быть связано с рядом причин. Например, в связи с заменой недопоставленных иностранных стройматериалов отечественными аналогами, что, в свою очередь, сказывается на качестве строительства и может послужить поводом для отказа госкомиссии в приёмке дома до устранения недостатков. Кроме того, у ряда застройщиков резко возникли проблемы, связанные с переоформлением документации и оплатой подорожавшей субаренды земли, на которой ведётся строительство.

Правила безопасной покупки на первичном рынке

Если, несмотря на советы экспертов повременить с покупкой до стабилизации ситуации на рынке, вы всё-таки решаете приобрести новостройку, то надо иметь в виду следующие моменты, на которые стоит обратить внимание.

Во-первых: приобретать квартиру на этапе строительства можно только через сделку с использованием эскроу-счетов, все остальные "схемы" грозят риском потери и денег, и квартиры.

Во-вторых: лучше выбирать те объекты, которые находятся в высокой степени готовности. Да, они будут несколько дороже тех, что "на котловане", но при этом вероятность того, что их достроят и сдадут в ближайшие несколько месяцев, выше, а это стоит потраченных денег.

В-третьих: имеет смысл приобретать что-либо только у застройщика с "прозрачной историей", ведь эта компания, скорее всего, не будет иметь проблем с банками в связи с изменениями в законодательстве и получит нужное для завершения стройки финансирование.

В-четвёртых: стоит обратить внимание на то, чтобы в договоре были указаны все существенные условия (включая цену и способ расчётов) и предусмотрена ответственность за неисполнение обязательств.

https://static.life.ru/publications/2022/3/21/844715018824.2373.jpg

Фото © Shutterstock

Как бы вы снизили риски при покупке недвижимости?

Особый клиент: Как теперь проводить сделки с недвижимостью для граждан из недружественных стран

Особый клиент: Как теперь проводить сделки с недвижимостью для граждан из недружественных стран

Авторы
Максим Греков
Максим Греков

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1