Боня сравнила истерию вокруг заподозренного в поддержке "Операции Z" Louis Vuitton с русофобией

Российская телеведущая Виктория Боня в беседе с Лайфом прокомментировала нападки на французский модный дом Louis Vuitton. Пользователи соцсетей заподозрили компанию в поддержке российской военной спецоперации по защите Донбасса — "Операции Z". Причиной тому стали символы V и Z — элементы дизайна на новых украшениях LV. Именно эти буквы наносятся для идентификации на технику российских войск, проводящих демилитаризацию и денацификацию Украины.

Как считает светская львица, истерия и шумиха вокруг брендов неуместны. Всё выглядит так, "будто каждый пытается показать, насколько я лучше всех, и тыкать пальцем на других", пояснила Виктория.

Кольца из новой коллекции Louis Vuitton. Фото © Twitter / LouisVuitton

Боня напомнила, что ранее в марте вышел журнал ELLE про поколение Z с Девой Кассель на обложке.

"И что эти браслеты Louis Vuitton, что журнал "Поколение Z" как будто были сделаны специально. Мы все понимаем, сколько делаются съёмки и сколько утверждается текст. И сколько утверждается коллекция, прежде чем её выпустить. <...> Всё это ("Операция Z". — Прим. Лайфа) происходит меньше месяца, а коллекция была запущена ещё в том году", — добавила модель.

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева на обложке мартовского номера журнала ELLE Россия. Фото © ELLE Russia