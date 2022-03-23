Боня сравнила истерию вокруг заподозренного в поддержке "Операции Z" Louis Vuitton с русофобией
Виктория заметила, что россияне сейчас страдают от необоснованных нападок, "в нас тычут пальцем во всём мире". И Louis Vuitton на собственной шкуре прочувствует, каково это — попасть под раздачу.
Российская телеведущая Виктория Боня в беседе с Лайфом прокомментировала нападки на французский модный дом Louis Vuitton. Пользователи соцсетей заподозрили компанию в поддержке российской военной спецоперации по защите Донбасса — "Операции Z". Причиной тому стали символы V и Z — элементы дизайна на новых украшениях LV. Именно эти буквы наносятся для идентификации на технику российских войск, проводящих демилитаризацию и денацификацию Украины.
Как считает светская львица, истерия и шумиха вокруг брендов неуместны. Всё выглядит так, "будто каждый пытается показать, насколько я лучше всех, и тыкать пальцем на других", пояснила Виктория.
Кольца из новой коллекции Louis Vuitton. Фото © Twitter / LouisVuitton
Боня напомнила, что ранее в марте вышел журнал ELLE про поколение Z с Девой Кассель на обложке.
"И что эти браслеты Louis Vuitton, что журнал "Поколение Z" как будто были сделаны специально. Мы все понимаем, сколько делаются съёмки и сколько утверждается текст. И сколько утверждается коллекция, прежде чем её выпустить. <...> Всё это ("Операция Z". — Прим. Лайфа) происходит меньше месяца, а коллекция была запущена ещё в том году", — добавила модель.
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева на обложке мартовского номера журнала ELLE Россия. Фото © ELLE Russia
Виктория заметила, что тому хейту, что обрушился на Louis Vuitton, подвергаются и россияне. "Со всеми, у кого есть красный паспорт российский, с нами происходит так же. В нас тыкают пальцем во всём мире. Пусть бренд "Луи Виттон" почувствует это на себе. Пусть бренд поймёт, каково это — попасть под раздачу. И я считаю, что это абсурд", — заключила Боня.
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