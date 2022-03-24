В Google подтвердили ограничение доступа к своему новостному сервису в России

Решение было принято в связи с тем, что интернет-ресурс обеспечивал доступ к материалам, содержащим недостоверную информацию об "Операции Z" на Украине.

Американская IT-корпорация Google подтвердила, что российские пользователи испытывают трудности с доступом к сервису Google News. Об этом проинформировало агентство Reuters.

"Мы подтверждаем, что некоторые [пользователи] сталкиваются с трудностями в доступе к сайту и приложению Google News в России, это не связано с какими-либо техническими проблемами с нашей стороны", — говорится в сообщении.