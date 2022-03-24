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Регион
Опубликовано 24 марта 2022, 04:11

В Google подтвердили ограничение доступа к своему новостному сервису в России

Решение было принято в связи с тем, что интернет-ресурс обеспечивал доступ к материалам, содержащим недостоверную информацию об "Операции Z" на Украине.

Американская IT-корпорация Google подтвердила, что российские пользователи испытывают трудности с доступом к сервису Google News. Об этом проинформировало агентство Reuters.

"Мы подтверждаем, что некоторые [пользователи] сталкиваются с трудностями в доступе к сайту и приложению Google News в России, это не связано с какими-либо техническими проблемами с нашей стороны", — говорится в сообщении.

Как сообщал Лайф, Роскомнадзор ограничил доступ к Google News в связи с тем, что интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, которые содержат недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине.

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Pixabay

Юлия Коновалова
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