МИД России объявил персоной нон грата сотрудника Посольства Черногории

Данная мера является ответом на решение Подгорицы выслать одного российского дипломата.

Россия объявила сотрудника Посольства Черногории в Москве Милорада Шчепановича персоной нон грата, послу стран уже вручена соответствующая нота. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"24 марта чрезвычайный и полномочный посол Черногории в РФ Милорад Шчепанович был вызван в МИД России, где ему вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника Посольства Черногории в Москве", — уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что мера является ответом на решение Черногории выслать дипломата Посольства России в Подгорице.