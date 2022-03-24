МИД России объявил персоной нон грата сотрудника Посольства Черногории
Данная мера является ответом на решение Подгорицы выслать одного российского дипломата.
Россия объявила сотрудника Посольства Черногории в Москве Милорада Шчепановича персоной нон грата, послу стран уже вручена соответствующая нота. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
"24 марта чрезвычайный и полномочный посол Черногории в РФ Милорад Шчепанович был вызван в МИД России, где ему вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника Посольства Черногории в Москве", — уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что мера является ответом на решение Черногории выслать дипломата Посольства России в Подгорице.
В начале марта Лайф писал, что МИД Черногории объявил российского дипломата персоной нон грата. Послу РФ была вручена нота об этом решении. Сотруднику диппредставительства дали 72 часа для того, чтобы покинуть территорию страны.
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