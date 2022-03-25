Медведев назвал предательством критику России во время спецоперации на Украине

Он также убеждён, что "не очень правильно ругать свою страну", находясь в это время за границей.

Те, кто проводят антигосударственную линию во время проведения специальной операции на Украине, совершают предательство по отношению к своей стране. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью RT.

"Ты можешь быть недовольным теми или иными решениями власти. Критиковать власть — это нормально. Это часть демократии. Но нельзя в такой сложной ситуации проводить антигосударственную линию, потому что это предательство... Ты можешь критиковать власть и свою страну, но не в ситуации войны или специальной операции, которая ведётся", — высказался зампредседателя Совбеза.

Кроме того, Медведев дополнил, что внутри страны подвергать критике можно всё что угодно, но если человек оказался за границей, "то не очень правильно ругать свою страну". Таким образом ты противопоставляешь себя тем людям, которые сражаются с оружием в руках за твою страну, за твоё будущее, за наше Отечество, заключил он.