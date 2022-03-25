Сын Жириновского матом опроверг сообщения о смерти отца

Игорь Лебедев назвал сотрудников СМИ коршунами и в грубой форме отказался предоставить Лайфу достоверную информацию о состоянии политика.

Экс-депутат Государственной думы, старший сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского матом отреагировал на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию СМИ о смерти политика. В разговоре с журналистами Лайфа Лебедев назвал сотрудников СМИ коршунами и в грубой форме отказался предоставить достоверную информацию о состоянии отца.

"Один *** [непорядочный человек] написал ***[неправду], и теперь вы хотите подтверждения? Журналисты — коршуны *** [вызывающие возмущение]. Иди *** [прочь]", — сообщил политик в беседе с Лайфом.

Напомним, что о госпитализации 75-летнего Владимира Жириновского стало известно 9 февраля, причём в ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что политик "чувствует себя хорошо". По данным СМИ, лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Последние данные Лайфа о состоянии политика появились 21 марта — тогда источник рассказал, что Владимир Жириновский находится в критическом состоянии.