Создаст ли Азербайджан "второй фронт" для России Политолог Айк Халатян — о том, что Азербайджан возобновляет бои в Нагорном Карабахе и следует полностью в фарватере политики Турции, мечтающей подмять всё Закавказье под себя. 73534 73534 Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

В Нагорном Карабахе вновь напряжённо. Азербайджан, пользуясь тем, что внимание России сейчас приковано к спецоперации на Украине, решил начать вести более агрессивную политику в регионе, дабы окончательно закрыть карабахский вопрос.

Азербайджан с начала марта заблокировал подачу газа в Нагорный Карабах, что в условиях беспрецедентных для этого времени года снегопадов и холодов поставило на грань гуманитарной катастрофы более 120 тысяч человек, а также начал обстреливать ряд армянских сёл из стрелкового оружия и миномётов. А накануне, 24 марта, подразделения ВС Азербайджана, грубо нарушив положения трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, захватили село Парух и пытаются взять под контроль село Храморт и стратегически важную высоту Караглух. Переговоры миротворцев с азербайджанской стороной об отводе подразделений из Паруха на исходные позиции не дали результата. Всё это привело к тому, что ночью и утром 25 марта произошли перестрелки между силами Армии обороны Арцаха и ВС Азербайджана, которые применили также и ударный БПЛА "Байрактар". В результате, по информации Минобороны Арцаха, пятеро азербайджанских военнослужащих были убиты, а у армянской стороны погибло двое.

При этом в довольно неприятной ситуации оказались российские миротворцы. При их посредничестве стороны должны были отвести посты от Паруха, однако после отвода армянских сил ВС Азербайджана захватили село. А сейчас на их глазах азербайджанские солдаты при помощи экскаватора хотят проложить дорогу к вершине высоты, что многими в Армении и Арцахе было воспринято как нежелание миротворцев выполнить возложенные на них обязанности в соответствии с трёхсторонним соглашением от 9 ноября 2020 года или даже тайный сговор. О том, что это не сговор, говорит тот факт, что министр обороны России Сергей Шойгу, несмотря на всю занятость спецоперацией на Украине, провёл накануне переговоры со своим армянским коллегой, а сегодня — с министром обороны Азербайджана, пытаясь нормализовать ситуацию.

Нынешней эскалацией Баку пытается достигнуть несколько целей. Главная — добиться окончательного закрытия вопроса и выдворения из региона российских миротворцев, чтобы реализовать планы тандема Турция — Азербайджан по региональному лидерству и дальнейшему продвижению и усилению турецких позиций в Центральной Азии. И, по мнению Ильхама Алиева, концентрация внимания и ресурсов Москвы на Украине создаёт идеальную возможность для шантажа России. Ведь власти Армении во главе с Николом Пашиняном прямо заявляют, что никакие действия Баку в Арцахе не заставят их отойти от политики "начала эпохи мира" с Азербайджаном и Турцией. А сейчас всю ответственность за ситуацию в Карабахе сваливают на российских миротворцев, отказываясь не то что защитить армян Карабаха от поползновений азербайджанских войск, но даже границы самой Республики Армения.

В Баку рассчитывают, что, даже если не удастся добиться от Москвы полного закрытия вопроса статуса Карабаха или хотя бы разоружения армянских сил там, постоянная напряжённость и инциденты убедят армянское население, что российские миротворцы не способны обеспечить их безопасность. В итоге это приведёт к тому, что мирное население покинет республику. А без него Баку сможет поднять вопрос перед Москвой и международным сообществом о нецелесообразности дальнейшего пребывания в регионе российских миротворцев, раз им фактически некого уже защищать.

Хотя если в Баку решат, что Россия терпит геополитическое поражение в результате конфликта на Украине, то Азербайджан может перейти к намного более агрессивным шагам, фактически открыв при поддержке Турции "второй фронт" против России. Сейчас азербайджанские власти сдерживает лишь страх, что Россия одержит победу и тогда намного плотнее займётся другими соседними регионами, в том числе и Южным Кавказом. Поэтому сейчас политика Азербайджана очень похожа на политику Турции в годы Великой Отечественной войны, которая, сконцентрировав крупные силы у границ СССР, ожидала завершения Сталинградской битвы, чтобы вступить в войну на стороне нацистской Германии. А пока азербайджанские СМИ и блогеры, большинство из которых контролируются властями, занимают открыто антироссийскую позицию по украинским событиям. Результатом чего, например, стало блокирование Роскомнадзором известных азербайджанских сайтов Haqqin.az и Minval.az.

Проблема в том, что стремление Москвы найти компромиссные решения в регионе с целью обеспечения долгосрочного мира и стабильности и нежелание в связи с этим жёстко пресекать агрессивные действия азербайджанской армии воспринимаются в Баку как признак слабости и возможность добиться всё новых территориальных (и не только) уступок в случае продолжения давления на Армению и Россию. Поэтому рано или поздно проблемой недружественной политики Баку России придётся заняться. И лучше рано, чтобы не повторять ошибок с Украиной, когда отказ от лёгкого решения вопроса в 2014–2015 гг. привёл через восемь лет к необходимости проведения крупномасштабной спецоперации. Не стоит забывать и о том, что требования России к НАТО о мерах обеспечения безопасности, в которых Москва требует от альянса прекратить военную интеграцию и сотрудничество с постсоветскими странами, фактически касаются и военного сотрудничества Азербайджана с Турцией. Не секрет, что Анкара не только помогает Баку строить свою армию по стандартам НАТО, но и размещает на территории Азербайджана свои военные объекты и вооружения (достаточно вспомнить турецкие F-16 в Гяндже во время 44-дневной войны). К тому же Турция и Азербайджан официально оформили свой военно-политический союз прошлогодней Шушинской декларацией. И, как показывают нынешние события в Карабахе на фоне событий на Украине, в Баку считают, что спокойно могут забыть о подписанной с Россией в феврале Декларации о союзническом взаимодействии.

К слову, об Украине. Узнав вчера о продвижении ВС Азербайджана в Карабахе, украинские власти и СМИ не скрывали своего ликования. Так, Верховная рада Украины в своих соцсетях написала: "Азербайджан, воспользовавшись отправлением солдат России на Украину, перешёл в наступление в Арцахе", сопроводив запись одобрительным смайликом. Однако, поняв сегодня, что речи о полноценном "втором фронте" пока не идёт, удалила запись.

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин Что может остановить Азербайджан? 0 Введение миротворцев ОДКБ. Переговоры России и Турции.

Авторы Айк Халатян