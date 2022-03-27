Президент ФРГ Штайнмайер предрёк наступление в стране "сложных дней"

"Да, и в Германии нас ждут сложные дни. Дни, которые меняют мир и нас, может быть, даже быстрее, чем мы думали. Впереди нас ждёт ещё много трудностей. <...> Наша солидарность и наша поддержка, наша стойкость и наша готовность к ограничениям будут востребованы в течение длительного времени", — сказал он.