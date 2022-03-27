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Опубликовано 27 марта 2022, 12:44
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Президент ФРГ Штайнмайер предрёк наступление в стране "сложных дней"

Политик отметил, что солидарность, поддержка, стойкость и готовность немецких граждан к ограничениям будут востребованы в течение длительного времени.

Экономические трудности, вызванные ситуацией на Украине, не обойдут стороной и жителей Германии. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Речь опубликована на сайте администрации главы государства.

"Да, и в Германии нас ждут сложные дни. Дни, которые меняют мир и нас, может быть, даже быстрее, чем мы думали. Впереди нас ждёт ещё много трудностей. <...> Наша солидарность и наша поддержка, наша стойкость и наша готовность к ограничениям будут востребованы в течение длительного времени", — сказал он.

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Ранее в Немецкой ассоциации фермеров предупредили о невероятном скачке цен. Промышленники считают, что ситуация на Украине может привести к коллапсу мировой продовольственной сферы, особенно в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.

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Getty Images / Bernd von Jutrczenka / picture alliance

Григорий Воронцов
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