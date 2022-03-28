Песков: Роскомнадзор оценит интервью Зеленского на соответствие законодательству РФ

Предупреждение ведомства с призывом к СМИ отказаться от выхода материала было связано с необходимостью этой оценки, добавил представитель Кремля, но Россия не боится публиковать его.

Россия не боится заявлений украинского президента Владимира Зеленского из интервью, которое он дал журналистам ряда российских СМИ, однако Роскомнадзору нужно проверить его на соответствие российскому законодательству. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Роскомнадзор будет оценивать содержание этого интервью на предмет соответствия нашему законодательству, собственно, [предупреждение регулятора о необходимости отказаться от публикации] связано просто, наверное, с необходимостью этой оценки", — сказал он.

При этом представитель Кремля добавил, что Москва не боится заявлений Зеленского из этого интервью.