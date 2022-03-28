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Регион
Опубликовано 28 марта 2022, 09:41
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Песков назвал полной чушью слухи о подготовке закона о "невозвращенцах"

Россиян пугают неким документом, подразумевающим аннулирование гражданства у лиц, покинувших страну на фоне спецоперации на Украине.

В Кремле прокомментировали информацию о том, что россияне получают звонки и СМС с предупреждениями о разработке законопроекта "о невозвращенцах", якобы подразумевающего аннулирование гражданства россиян, покинувших страну на фоне спецоперации на Украине. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, слухи о подготовке такого документа — "полная чушь".

"Это полная чушь, вымысел. Ничего подобного нет и быть не может", — заявил в беседе с журналистами в понедельник представитель Кремля.

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Агентство "Москва"

Александр Юнашев
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