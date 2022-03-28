Макрон в ближайшее время хочет обсудить с Путиным гуманитарную операцию в Мариуполе
Предполагается, что президенты затронут детали запланированного мероприятия при участии Греции и Турции. Другие подробности предстоящего разговора французский лидер сообщать не стал.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни хочет обсудить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным гуманитарную операцию по эвакуации людей из Мариуполя. Об этом французский лидер сообщил журналистам в ходе предвыборной поездки в Дижон.
Предполагается, что собеседники затронут детали запланированной гуманитарной операции по эвакуации людей при участии Греции и Турции. Другие подробности предстоящего разговора Макрон сообщать не стал.
"Затем мне предстоит обеспечить гарантии по условиям, даже операционным, с президентом Путиным, чтобы российские войска соблюдали условия проведения этой операции", — добавил президент Франции.
А ранее Лайф сообщал, что Макрон выступил против оскорблений в адрес Путина. По словам французского лидера, он "никогда бы не использовал" слов, подобных тем, что сказал Джо Байден. Также президент планирует на днях вновь созвониться с российским коллегой.
Сайт президента Франции