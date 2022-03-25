Макрон: Франция, Турция и Греция хотят провести операцию по эвакуации людей из Мариуполя

Как отметил политик, данный вопрос планируется в ближайшее время обсудить с российским лидером Владимиром Путиным.

Франция, Турция и Греция намерены провести гуманитарную операцию в Мариуполе с целью эвакуации людей, которые ещё остаются в городе. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Глава государства отметил, что Париж, Анкара и Афины хотят согласовать эти действия с Россией. По словам Макрона, он планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие часы, чтобы обсудить этот вопрос.

"Вчера мы решили начать исключительную гуманитарную операцию, которую мы обсудим в ближайшее время в ходе разговора с президентом [РФ Владимиром] Путиным. Вместе с Турцией и Грецией мы собираемся запустить гуманитарную операцию, чтобы эвакуировать всех желающих покинуть Мариуполь", — подчеркнул Макрон.