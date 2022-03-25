США передали Украине первую партию из пакета военной помощи на $800 млн

В течение последующих трёх дней ожидается ещё три рейса, отметил представитель Пентагона, говоря о военной поддержке Киева.

Власти США доставили Украине первую партию груза в рамках крупнейшего пакета военной помощи на 800 миллионов долларов. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

"Действительно, сегодня в регион прибыл один рейс. В регион отправлено несколько первоначальных партий", — уточнил представитель Минобороны Штатов.

По его словам, в течение последующих трёх дней ожидается ещё три рейса. Пентагон ранее сообщал, что Вашингтон начнёт поставки военной помощи Киеву. В США уверены, что реализация такого проекта займёт "много дней". Ожидается, что американские самолёты приземлятся в соседних с Украиной странах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках доставят в Незалежную.

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявляла, что власти США осуществляют поставки оружия на Украину каждый день или раз в несколько дней. А американский лидер Джо Байден ранее сообщил, что Вашингтон выделит Киеву дополнительно $800 млн в качестве военной помощи.