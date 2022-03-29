"Пусть смотрят на здоровье": Тарасова оценила фотосессию Медведевой для журнала Maxim
Последний раз спортсменка выходила на официальные соревнования в декабре 2019 года.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила фотосессию двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой для журнала Maxim. Об этом сообщает Sport24.
"Ну и прекрасно. У нас все фигуристки красавицы. Девочки молодые, красивые. Я только за такие фотосессии. У Лизы Туктамышевой были очень красивые снимки. Жене есть что показать. Пусть смотрят на здоровье, любуются", — сказала Тарасова.
Снимки обложки с Медведевой появились в журнале Maxim накануне. Сам номер выйдет в свет в пятницу, 1 апреля.
Медведева побеждала на чемпионатах мира и Европы в 2016 и 2017 годах. На Играх-2018 в Пхёнчхане она завоевала две серебряные медали — в личном и командном турнирах. В последний раз фигуристка участвовала в официальных соревнованиях в декабре 2019 года — на чемпионате России, с которого снялась перед произвольной программой из-за сломанного на тренировке конька и травмы ноги.
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