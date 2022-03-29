ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 марта 2022, 08:54
7024

"Пусть смотрят на здоровье": Тарасова оценила фотосессию Медведевой для журнала Maxim

Последний раз спортсменка выходила на официальные соревнования в декабре 2019 года.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила фотосессию двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой для журнала Maxim. Об этом сообщает Sport24.

"Ну и прекрасно. У нас все фигуристки красавицы. Девочки молодые, красивые. Я только за такие фотосессии. У Лизы Туктамышевой были очень красивые снимки. Жене есть что показать. Пусть смотрят на здоровье, любуются", сказала Тарасова.

Снимки обложки с Медведевой появились в журнале Maxim накануне. Сам номер выйдет в свет в пятницу, 1 апреля.

Фигуристка Медведева чуть не осталась без еды на Олимпиаде из-за робота-доставщика
Фигуристка Медведева чуть не осталась без еды на Олимпиаде из-за робота-доставщика

Медведева побеждала на чемпионатах мира и Европы в 2016 и 2017 годах. На Играх-2018 в Пхёнчхане она завоевала две серебряные медали — в личном и командном турнирах. В последний раз фигуристка участвовала в официальных соревнованиях в декабре 2019 года — на чемпионате России, с которого снялась перед произвольной программой из-за сломанного на тренировке конька и травмы ноги.

BannerImage

MAXIM

Роман Фейгин
  • Новости
  • Евгения Медведева
  • Татьяна Тарасова (тренер)
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar