"Пусть смотрят на здоровье": Тарасова оценила фотосессию Медведевой для журнала Maxim

Последний раз спортсменка выходила на официальные соревнования в декабре 2019 года.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила фотосессию двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой для журнала Maxim. Об этом сообщает Sport24.

"Ну и прекрасно. У нас все фигуристки красавицы. Девочки молодые, красивые. Я только за такие фотосессии. У Лизы Туктамышевой были очень красивые снимки. Жене есть что показать. Пусть смотрят на здоровье, любуются", — сказала Тарасова.

Снимки обложки с Медведевой появились в журнале Maxim накануне. Сам номер выйдет в свет в пятницу, 1 апреля.