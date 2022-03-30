"Это не деньги, рубли давайте": Какие страны могут отказаться от доллара Оглавление Как газ за рубли влияет на курс доллара Какие страны отказались от доллара Европа отказалась платить в рублях, но поможет ли им доллар? Европа отказывается от санкций Ответ России на санкции США и ЕС Когда Россия откажется от доллара, её примеру последуют другие? Экономисты отмечают, что последствия такого решения для финансовой системы США могут быть самыми тяжёлыми. 36934 36934 Обложка © Shutterstock

Как газ за рубли влияет на курс доллара

25 марта стало известно, что президент РФ поручил "Газпрому" принимать плату за газ от недружественных стран только в рублях , при этом холдингу нужно разработать прозрачную систему, которая будет подходить технически и логистически. Через четыре дня, утром 29 марта, в ходе открытия торгов на Московской бирже курс доллара опустился впервые с 28 февраля ниже 84 рублей. Стоит отметить, что тренд на отказ от доллара вырисовывается в мире на протяжении уже нескольких лет, но для того, чтобы сложилась полноценная альтернативная доллару система, должно пройти много времени.

Какие страны отказались от доллара

В 1944 году в результате Бреттон-Вудского соглашения был установлен обменный курс между фунтом стерлингов и долларом в пропорции: четыре фунта за один доллар. Гегемония доллара на нефтяном рынке установилась к началу 70-х, и в 1973 году был введён термин "нефтедоллары". За это время большинство стран привыкло к ведущей роли доллара в мировой финансовой системе. События сегодняшнего дня показывают, что гегемония американской валюты находится под угрозой разрушения. Ещё в 2007 году президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал страны – экспортёры нефти (ОПЕК) отказаться от доллара во взаиморасчётах, а через год Тегеран создал площадку, где нефть продавалась за иранский реал.

В 2009 году Боливия, Венесуэла, Гондурас, Куба, Никарагуа, Эквадор также начали двигаться в этом направлении. Лидер Ливии Муаммар Каддафи наметил переход на золотой динар, но не успел довести затею до конца , поскольку был убит проамериканскими силами в 2011 году. С 2014 года Бразилия и Уругвай отказались от доллара при взаиморасчётах. Китай использует национальные валюты при торговле с Японией и Индией, а Япония — при расчётах с Бразилией. Восемь лет назад платежи между Россией и Северной Кореей были проведены в национальных валютах. С Китаем наша страна давно ведёт подобную практику.

Даже союзники США по НАТО высказывали такие идеи. В августе 2018 года президент Турции Эрдоган подчеркнул, что из-за потребительского отношения к своим союзникам Америка вскоре может лишиться поддержки Анкары, потому что та найдёт себе новых союзников. Турция была всерьёз настроена перейти на расчёты в национальных валютах в торговле с Россией, Китаем, Ираном и другими странами. 25 марта 2022 года, в разгар санкционной эпопеи, Эрдоган поддержал инициативу России использовать в мировых расчётах рубли.

Европа отказалась платить в рублях, но поможет ли им доллар?

Экономист Денис Ракша поясняет: большинство валют в этой ситуации — это валюты, не входящие в корзину МВФ, то есть в число признанных резервных мировых валют. А это значит, что их курсы достаточно волатильны.

Все расчёты происходят всё равно через валютные пары. Если делается расчёт из рубля в рупию, то всё равно берётся валютная пара "рубль – доллар" и "доллар – рупия". И таким образом производится расчёт. Дальше можно заплатить в рублях или рупиях. Но всё равно считается через доллар Денис Ракша Экономист

Ракша добавил, что, если условная "страна X", и это совсем не обязательно Россия, торгует со ста другими странами, ей удобнее торговать через одну валюту. Все привыкли к тому, что это проще, дешевле и быстрее. Но сейчас сложилась такая ситуация, что мировые валюты перестали быть надёжны для стран, попавших под санкции, — в любой момент их могут "выключить" из мировой финансовой системы.

То есть вы держите в этих валютах свои средства, но в какой-то момент вам говорят: "Ой, извините, а ваших денег уже и нет" или "Мы их заморозили. Они есть, но пользоваться ими вы не можете". И все держатели такой валюты, и не только Россия, начинают думать: "Наши деньги тоже там". И тоже в долларах или в долларовых облигациях Денис Ракша Экономист

Европа отказывается от санкций

Сообщение России о переходе на национальную валюту, по словам экономиста, финансового аналитика Михаила Беляева не было ультиматумом, а скорей попыткой развязать узел.

Мы предлагаем расчёты в рублях, ссылаясь в том числе и на прецедент 17 марта, когда мы должны были выплачивать купонный доход по облигациям в Америке и американцы решили, что им проще разблокировать часть наших резервов и осуществить расчёты в долларах, потому что их держатели облигаций — это крупные финансовые структуры, в том числе и Пенсионный фонд. Рубли для их дальнейшей деятельности не очень нужны, и поэтому они надавили на свои денежные власти, чтобы они организовали им расчёты в долларах Михаил Беляев Финансовый аналитик, экономист

То есть результат российской политики уже есть, и он ощущается, и это только начало. О массовом переходе на национальные валюты говорить рано, но Европа начинает активно выступать против санкций, которые ЕС начал вводить под давлением США. По словам эксперта, инициатива российского руководства может привести к солидарности европейских стран против санкционного режима и, как следствие, — к эрозии и разрушению санкций. Европе уже явно надоело поддерживать Украину — поддержка выходит боком собственным экономикам, и скоро руководству ЕС придётся делать выбор: выполнять приказы США или удерживать на плаву собственные государства.

Так может произойти [разморозка российских счетов] в Западной Европе, поскольку я вижу позицию и Австрии, и Германии, и вслед за ними Франции. А дальше — призыв к "Большой семёрке" разблокировать расчёты в евро для России, чтобы эта валюта вновь стала надёжной для нас. Единственное, что важно для нас в этой ситуации, — чтобы мы могли использовать полученную выручку для свободного расходования по своему усмотрению на закупки того оборудования, товаров, которые нам нужны Михаил Беляев Финансовый аналитик, экономист

Одновременно с этим западные страны просят США ослабить санкционные гайки и говорят: "Давайте найдём способ, чтобы можно было рассчитываться в евро без всяких усложнений". По словам Михаила Беляева, это такой чиновничий ход для того, чтобы решить вопрос, не спустив всё на опасный самотёк.

Самое конструктивное решение вопроса всегда — самое простое. И здесь самое простое — разблокирование расчётов по евро. Думаю, этим всё дело и закончится. А дальше, если уже будет нанесён удар по санкционному режиму и проделана одна брешь, то там уже вопрос в том, что она может и расширяться, и переноситься на другие позиции. В любом случае это удар по санкциям, которые даже в Европе называют вредными Михаил Беляев Финансовый аналитик, экономист

Ответ России на санкции США и ЕС

Если Европе приходится несладко из-за запущенного Америкой процесса, США, как обычно, остаются в стороне от разрушительных последствий их деяний. Впрочем, немного достаётся и им. По мнению экономиста Михаила Беляева, всё происходящее бьёт по этой стране косвенно. Применяя санкции, Америка больше ударяет по Европе, и на них самих летят лишь "брызги" от происходящего. В США наблюдаются проблемы с топливом, забастовки дальнобойщиков, но больше всех страдает Европа — там эти негативные явления заметнее и масштабнее.

Когда Россия откажется от доллара, её примеру последуют другие?

Что касается перехода к национальным валютам, путь будет долгим, хотя тенденции к этому определённо есть. Экономист Денис Ракша рассказал, как будет выглядеть отказ от доллара и трансформация мировой финансовой системы.

Можно диверсифицироваться, разложиться на доллары, евро, юани, японские иены, швейцарские франки, ведь все сразу против нас санкции не введут, вроде как и не за что. И с таким набором можно будет экспериментировать [с отказом от доллара], но без резких действий Денис Ракша Экономист

По словам эксперта, есть много вопросов, на которые либо нет ответа, либо они неоднозначны. Параллельно публичным заявлениям страны Запада проводят политику и принимают другие решения, и ни одно государство не хочет "рубить концы" и заканчивать финансовые и деловые отношения с Россией.

Фото © pxfuel.com Когда доллар обесценится и рухнет? 0 В ближайшие пару лет Через 5–7 лет Через 10 лет Никогда

Авторы Евгений Жуков