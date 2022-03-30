Посол Антонов отверг заявления США об ответственности РФ за продовольственный кризис
Дипломат напомнил, что на подконтрольных российской армии территориях Украины царят мир и спокойствие, а военнослужащие оказывают мирным гражданам гуманитарную помощь.
Заявление первого заместителя госсекретаря США Венди Шерман об ответственности России за продовольственный кризис по всему миру является частью информационной войны Вашингтона против Москвы. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Ответственно заявляем: инсинуации о том, что наши Вооружённые силы разрушали гражданскую инфраструктуру, уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны, не соответствуют действительности", — подчеркнул дипломат, чьи слова приводит пресс-служба Посольства РФ в Вашингтоне в своём телеграм-канале.
По словам главы российской дипмиссии, ситуация обстоит с точностью до наоборот. Как указал Антонов, на тех территориях Украины, которые находятся под контролем российских военных, царят мир и спокойствие. Показательным примером, по мнению дипломата, является Херсонская область, где ВС РФ уже разминировали часть сельскохозяйственных угодий, а местные жители начали готовиться к посевной. Посол также в очередной раз напомнил, что российские военнослужащие применяют оружие исключительно против военных объектов ВСУ, а мирному населению оказывают гуманитарную помощь.
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