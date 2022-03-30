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Опубликовано 30 марта 2022, 09:38
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Минобороны РФ опубликовало видео с уничтоженной позицией дивизиона ЗРК С-300 ВСУ

В ролике запечатлены сгоревший командный пункт, уничтоженная вышка системы подъёма на высоту РЛС, сгоревшие транспортно-заряжающие машины.

Кадры уничтоженной позиции дивизиона ЗРК С-300 ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало видео с уничтоженной позицией дивизиона зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооружённых сил Украины (ВСУ) в населённом пункте Циркуны Харьковской области.

По данным оборонного ведомства, координаты пусковых позиций ЗРК были установлены средствами радиотехнической разведки. Транспортно-заряжающие машины с боекомплектом ликвидированы в ходе точного попадания пусковой установки, уточнили представители министерства. Кроме того, в ролике запечатлены сгоревший командный пункт, уничтоженная вышка системы подъёма на высоту РЛС, сгоревшие транспортно-заряжающие машины.

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"По позициям был нанесён удар ракетным высокоточным оружием. В результате точного попадания пусковые установки, транспортно-заряжающие машины с боекомплектом были уничтожены", — заключили в МО РФ.

Ранее Лайф писал, что Минобороны РФ сообщило о сбитом в ходе воздушного боя украинском самолёте Су-24. Всего же с начала проведения специальной военной операции на Украине было уничтожено 124 самолёта и 77 вертолётов.

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Минобороны РФ

Виктория Дитрих
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