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Опубликовано 30 марта 2022, 10:02

ЦИК собрала деньги на лечение 42 детей, раненных в ходе обстрелов в Донбассе

В комиссии также отметили, что будут и дальше "помогать тем, чем могут, вносить свой скромный вклад в укрепление страны", оказывать содействие тем, кто больше всех в этом нуждается.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что ЦИК удалось собрать средства на лечение 42 детей, которые получили ранения в результате обстрелов в Донбассе.

"Хочу поблагодарить моих коллег по аппарату и членов ЦИК. Мы сегодня отправляем очередной благотворительный груз, который мы собрали. Благодарю каждого из вас, кто внёс свою лепту в сбор средств на лечение 42 детишек, раненных в Донбассе, которые пострадали в результате обстрела нелюдей", — сказала она на заседании комиссии.

Памфилова также отметила, что ЦИК будет продолжать и дальше "помогать тем, чем может, вносить свой скромный вклад в укрепление страны", оказывать содействие тем, кто больше всех в этом нуждается.

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Ранее Лайф писал, что американец собрал 100 тысяч долларов для пострадавших в Донбассе. Волонтёр отметил, что полюбил жителей региона как людей с открытым сердцем, у которых отсутствует страх, людей, которые обладают добротой и героизмом одновременно.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Николь Вербер
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