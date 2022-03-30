ЦИК собрала деньги на лечение 42 детей, раненных в ходе обстрелов в Донбассе

В комиссии также отметили, что будут и дальше "помогать тем, чем могут, вносить свой скромный вклад в укрепление страны", оказывать содействие тем, кто больше всех в этом нуждается.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что ЦИК удалось собрать средства на лечение 42 детей, которые получили ранения в результате обстрелов в Донбассе.

"Хочу поблагодарить моих коллег по аппарату и членов ЦИК. Мы сегодня отправляем очередной благотворительный груз, который мы собрали. Благодарю каждого из вас, кто внёс свою лепту в сбор средств на лечение 42 детишек, раненных в Донбассе, которые пострадали в результате обстрела нелюдей", — сказала она на заседании комиссии.

Памфилова также отметила, что ЦИК будет продолжать и дальше "помогать тем, чем может, вносить свой скромный вклад в укрепление страны", оказывать содействие тем, кто больше всех в этом нуждается.