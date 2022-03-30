Пентагон: США вывели свои военные корабли из Чёрного моря из-за ситуации на Украине

В военном ведомстве также отметили, что сроки возвращения кораблей ВМС Штатов в акваторию пока не известны.

Соединённые Штаты вывели свои военные корабли из акватории Чёрного моря из-за событий на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кёрби.

Как он уточнил, американское командование сочло такие действия благоразумными, когда стало ясно, что российская спецоперация на Украине "становится неминуемой". Таким решением там дали понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт размещением своих сил, подчеркнул Кёрби.