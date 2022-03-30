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Опубликовано 30 марта 2022, 20:44
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В Минобороны РФ рассказали о критической гуманитарной ситуации в Харькове

Обложка © ТАСС / AP / Andrew Marienko

Обложка © ТАСС / AP / Andrew Marienko

Многие местные жители, опасаясь провокаций, вынуждены укрываться в подвалах. При этом во многих домах нет отопления, света и газа.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в ряде населённых пунктов, подконтрольных Киеву, гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться. Однако наиболее критическая обстановка, по его словам, сегодня наблюдается в Харькове.

По его словам, жители города, опасаясь провокаций, вынуждены укрываться в подвалах. Во многих домах нет тепла и электричества, а восстановительные работы коммунальщиками не проводятся. Кроме того, мирному населению отказывают в медицинской помощи и лечат в больницах только украинских военных, а также боевиков из территориальной обороны.

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"Жизненно важные лекарственные препараты в аптеках отсутствуют. Продуктовые магазины работают два-три часа в день, покупателей в них практически нет, так как у многих людей просто закончились денежные средства", — поведал генерал-полковник.

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Ранее Мизинцев также рассказал, что жители Харькова заблокированы в городе и находятся в заложниках у националистов. Он отметил, что военные Украины используют мирное население в качестве живого щита и не дают гражданам выехать по гуманитарным коридорам. Также Мизинцев подчеркнул, что националисты размещают тяжёлую военную технику в жилых кварталах Харькова и оборудуют огневые точки в домах.

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Иван Косицын
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