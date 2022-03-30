В Минобороны РФ рассказали о критической гуманитарной ситуации в Харькове

Многие местные жители, опасаясь провокаций, вынуждены укрываться в подвалах. При этом во многих домах нет отопления, света и газа.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в ряде населённых пунктов, подконтрольных Киеву, гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться. Однако наиболее критическая обстановка, по его словам, сегодня наблюдается в Харькове.

По его словам, жители города, опасаясь провокаций, вынуждены укрываться в подвалах. Во многих домах нет тепла и электричества, а восстановительные работы коммунальщиками не проводятся. Кроме того, мирному населению отказывают в медицинской помощи и лечат в больницах только украинских военных, а также боевиков из территориальной обороны.

"Жизненно важные лекарственные препараты в аптеках отсутствуют. Продуктовые магазины работают два-три часа в день, покупателей в них практически нет, так как у многих людей просто закончились денежные средства", — поведал генерал-полковник.