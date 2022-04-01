Директор департамента МИД Кобринец назвал невозможным политический диалог с НАТО

Из-за усиления альянса на восточном фланге и военных поставок стран — членов блока Украине даже теоретически не приходится рассуждать о возобновлении контактов, отметил дипломат.

В текущих условиях политический диалог России и НАТО невозможен. Об этом заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец в беседе с РИА "Новости".

"Политический диалог с НАТО в сегодняшних условиях невозможен. Всё практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил", — сказал он.

Кобринец также подчеркнул, что НАТО усиливает силы на своём восточном фланге, а страны – члены Североатлантического альянса совершают военные поставки на Украину.

"На этом фоне о неких условиях возобновления контактов с НАТО даже теоретически рассуждать не приходится", — заявил Кобринец.