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Регион
Опубликовано 1 апреля 2022, 06:43
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Директор департамента МИД Кобринец назвал невозможным политический диалог с НАТО

Из-за усиления альянса на восточном фланге и военных поставок стран — членов блока Украине даже теоретически не приходится рассуждать о возобновлении контактов, отметил дипломат.

В текущих условиях политический диалог России и НАТО невозможен. Об этом заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец в беседе с РИА "Новости".

"Политический диалог с НАТО в сегодняшних условиях невозможен. Всё практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил", — сказал он.

Кобринец также подчеркнул, что НАТО усиливает силы на своём восточном фланге, а страны – члены Североатлантического альянса совершают военные поставки на Украину.

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"На этом фоне о неких условиях возобновления контактов с НАТО даже теоретически рассуждать не приходится", — заявил Кобринец.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что размещение инфраструктуры НАТО в Центральной Азии неприемлемо. Такие намерения противоречат обязательствам, предусмотренным уставными документами Организации договора о коллективной безопасности, добавил политик.

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Евгения Колесникова
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