Не менее семи объектов в белгородских промпарках получили повреждения в результате обстрела

Речь идёт не только о производственных объектах, но и о линиях электропередач, трансформаторных подстанциях. При этом сами предприятия могли не пострадать, чего не скажешь об инфраструктуре.

Не менее семи объектов в двух промышленных парках в Белгородской области получили повреждения в результате обстрела вертолётами Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил директор АО "Дирекция по развитию промышленных зон" Андрей Минаев.

"На данный момент известно, что в результате утреннего обстрела повреждения обнаружены в промышленном парке "Северный" и промышленном парке "Фабрика". Повреждено не менее семи объектов, не только производственные объекты, но и линии электропередачи, трансформаторные подстанции и прочее", — приводит его слова ТАСС.

Минаев подчеркнул, что в промпарке "Северный" обесточено несколько предприятий. А в "Фабрике", по его словам, повреждена линия электропередачи, из-за чего котельная и система водоснабжения работать перестали. При этом сами предприятия могли не пострадать, чего не скажешь об инфраструктуре.