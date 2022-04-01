ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 апреля 2022, 10:53
4515

Не менее семи объектов в белгородских промпарках получили повреждения в результате обстрела

Речь идёт не только о производственных объектах, но и о линиях электропередач, трансформаторных подстанциях. При этом сами предприятия могли не пострадать, чего не скажешь об инфраструктуре.

Не менее семи объектов в двух промышленных парках в Белгородской области получили повреждения в результате обстрела вертолётами Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил директор АО "Дирекция по развитию промышленных зон" Андрей Минаев.

"На данный момент известно, что в результате утреннего обстрела повреждения обнаружены в промышленном парке "Северный" и промышленном парке "Фабрика". Повреждено не менее семи объектов, не только производственные объекты, но и линии электропередачи, трансформаторные подстанции и прочее", — приводит его слова ТАСС.

Минаев подчеркнул, что в промпарке "Северный" обесточено несколько предприятий. А в "Фабрике", по его словам, повреждена линия электропередачи, из-за чего котельная и система водоснабжения работать перестали. При этом сами предприятия могли не пострадать, чего не скажешь об инфраструктуре.

Удар по нефтебазе в Белгороде попал на камеры пострадавшей типографии
Удар по нефтебазе в Белгороде попал на камеры пострадавшей типографии

Напомним, утром 1 апреля вертолёты, предположительно, Вооружённых сил Украины, ударили по нефтебазе в Белгороде. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 5:51 мск. По прибытии пожарные обнаружили, что пламя охватило резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, жители близлежащих улиц будут переселены в безопасное место. Лайф публиковал видео обстрелов объекта. Также под удар попали два предприятия — типография и инженерно-производственная компания.

BannerImage

ТАСС / Dmytro Smolyenko / Ukrinform via ZUMA Press Wire

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar