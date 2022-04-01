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Опубликовано 1 апреля 2022, 10:46
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Бастрыкин поручил завести дело на голландскую наёмницу за участие в боях на Украине

Голландская наёмница Джойс Костер. Обложка © СК РФ

Голландская наёмница Джойс Костер. Обложка © СК РФ

По данным ведомства, 40-летняя мать троих детей совершала преступления в отношении русскоязычных граждан в Незалежной ради личной выгоды, ей заочно будет предъявлено обвинение.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении наёмницы из Нидерландов Джойс Костер за участие в боевых действиях на Украине. Как сообщает пресс-служба ведомства, ей заочно будет предъявлено обвинение.

По имеющимся данным, 40-летняя женщина ради личной выгоды совершала преступления в отношении русскоязычных граждан в Незалежной.

"Мать троих детей, участник боевых действий в Косове, она добровольно и намеренно направилась в место проведения специальной военной операции с целью совершения преступлений. Подобные действия со стороны лиц, прибывающих на территорию Украины для участия в боевых действиях, являются противозаконными и нарушают в том числе нормы международного гуманитарного права", — сказано в записи.

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В СК напомнили, что наёмничество, согласно российскому законодательству, является преступлением. Глава ведомства поручил принять исчерпывающие меры, чтобы установить местонахождение Костер и задокументировать все факты её противозаконных действий.

А ранее Лайф приводил слова американского наёмника, который заявил, что его хотели убить за отказ воевать без оружия в Киеве. Украина предоставляет иностранным бойцам постоянный вид на жительство, а в случае смерти их выдают за погибших граждан, отмечает портал Grayzone.

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Артур Лапсаков
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