Бастрыкин поручил завести дело на голландскую наёмницу за участие в боях на Украине

По данным ведомства, 40-летняя мать троих детей совершала преступления в отношении русскоязычных граждан в Незалежной ради личной выгоды, ей заочно будет предъявлено обвинение.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении наёмницы из Нидерландов Джойс Костер за участие в боевых действиях на Украине. Как сообщает пресс-служба ведомства, ей заочно будет предъявлено обвинение.

По имеющимся данным, 40-летняя женщина ради личной выгоды совершала преступления в отношении русскоязычных граждан в Незалежной.

"Мать троих детей, участник боевых действий в Косове, она добровольно и намеренно направилась в место проведения специальной военной операции с целью совершения преступлений. Подобные действия со стороны лиц, прибывающих на территорию Украины для участия в боевых действиях, являются противозаконными и нарушают в том числе нормы международного гуманитарного права", — сказано в записи.

В СК напомнили, что наёмничество, согласно российскому законодательству, является преступлением. Глава ведомства поручил принять исчерпывающие меры, чтобы установить местонахождение Костер и задокументировать все факты её противозаконных действий.