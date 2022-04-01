"Получают только удовольствие": Тарасова резко ответила на заявление финской фигуристки о несчастных российских спортсменках

Ранее ISU запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко ответила на заявление чемпионки Европы 2009 года Лауры Лепистё о выступлении российских спортсменок на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает РИА "Новости".

По мнению Лепистё, российские фигуристки оказались сломлены после Игр в китайской столице. Она, в частности, отметила, что Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева не получают радости от занятий спортом.

"Мне кажется, что наши девочки получают только удовольствие и счастье от такой прекрасной работы. Уж не знаю, что там делают с финскими фигуристками, что они несчастны. А наши девочки счастливы, это видно по программам", — сказала Тарасова.

Победу на Олимпиаде в Пекине в личных соревнованиях одержала Щербакова. Серебро завоевала Трусова, Валиева стала четвёртой. Единственная представительница Финляндии Енни Сааринен показала 25-й результат.