"Получают только удовольствие": Тарасова резко ответила на заявление финской фигуристки о несчастных российских спортсменках
Ранее ISU запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко ответила на заявление чемпионки Европы 2009 года Лауры Лепистё о выступлении российских спортсменок на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает РИА "Новости".
По мнению Лепистё, российские фигуристки оказались сломлены после Игр в китайской столице. Она, в частности, отметила, что Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева не получают радости от занятий спортом.
"Мне кажется, что наши девочки получают только удовольствие и счастье от такой прекрасной работы. Уж не знаю, что там делают с финскими фигуристками, что они несчастны. А наши девочки счастливы, это видно по программам", — сказала Тарасова.
Победу на Олимпиаде в Пекине в личных соревнованиях одержала Щербакова. Серебро завоевала Трусова, Валиева стала четвёртой. Единственная представительница Финляндии Енни Сааринен показала 25-й результат.
Ранее Лайф сообщал, что Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить от международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Из-за этого российские фигуристы лишились возможности выступить на чемпионате мира во французском Монпелье, который прошёл в конце марта.
ТАСС / Сергей Бобылев