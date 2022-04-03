Как врач стал педофилом и почему его история потрясла весь Советский Союз Оглавление Не смог быть хирургом Оборотень в халате Охотник на старушек Потеря контроля Бдительные прохожие Почему образцовый молодой человек из интеллигентной семьи оказался охотником на маленьких детей и старушек. 103840 103840 Коллаж LIFE. Фото © mzk1.ru, Shutterstock

Из всех серийных преступников советского времени Василий Кулик стоял особняком. Выходец из интеллигентной семьи, врач, человек с весьма благообразной внешностью, нравившийся женщинам и не имевший проблем в общении. У него не было явных проблем с психикой, тяжёлого детства. Скорее наоборот. Тем не менее со всеми этими данными он в конечном счёте превратился в одного из самых жестоких маньяков эпохи, нападая как на маленьких детей, так и на пожилых женщин.

Не смог быть хирургом

Василий Кулик в детстве. Кадр из видео YouTube / Следствие вели...

Кулик родился в Иркутске в 1956 году в весьма интеллигентной семье. Отец — профессор местного университета и известный в регионе писатель. Мать — директор школы. Василий был поздним ребёнком, вдобавок родился недоношенным (на седьмом месяце беременности). Были сомнения, что ему удастся выжить, но его удалось выходить. В детстве мальчик был слабее сверстников, но со временем занялся боксом и даже достиг определённых успехов в спорте.

Учёба давалась Кулику достаточно легко. После службы в армии он поступил в медицинский институт, где, в общем-то, тоже был на хорошем счету. Его звали в ординатуру учиться на хирурга, но Василий категорически отказался. Дескать, рука не поднимается людей резать. В итоге после окончания института он стал обычным участковым терапевтом.

По меркам того времени Кулик считался завидным женихом. Не пил, не курил, имел благообразную внешность, образование, стабильную работу, был общителен, имел широкий круг друзей. Он быстро завёл семью, у него появились свои дети. Казалось бы, жизнь складывается как надо. Но многочисленные друзья и не догадывались о той части жизни, что была скрыта от всех.

Оборотень в халате

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На старших курсах института Кулик стал жертвой разбойного нападения. Толпа подростков напала на него на улице и сильно избила. Угрожающих жизни травм молодой человек не получил, но впоследствии утверждал на допросах, что именно после этого его стали одолевать навязчивые сексуальные фантазии. Сначала в них присутствовали только маленькие дети, а потом добавились ещё и пожилые женщины.

Одновременно с женитьбой и выходом на работу Кулик начал предпринимать попытки воплотить свои извращённые фантазии. В то время как его жена рожала первенца, он решил "сбросить стресс" и заманил встреченную на улице девочку в гараж, к которому имел доступ. В последующие дни Василий ещё несколько раз нападал на детей в возрасте от семи до десяти лет. Под всевозможными предлогами он заманивал их в укромное место. Первых жертв маньяк отпускал домой, настрого запрещая им рассказывать взрослым о том, что с ними проделал.

Распад личности у Кулика начался очень быстро, буквально за несколько месяцев. Преступления он совершал под воздействием нахлынувших эмоций, увидев какого-нибудь случайного ребёнка на улице. Жертвами становились как мальчики, так и девочки. Поначалу Василий ещё стеснялся применять силу и воздействовал только уговорами, но разрушение личности прогрессировало очень быстро.

Сексуальное насилие быстро перестало удовлетворять Кулика, его навязчивые фантазии становились всё более кровавыми и извращёнными. Теперь он начал мечтать об убийствах, а жертвы становились всё младше (вплоть до двух с половиной лет). Возможно, причиной быстрого распада личности послужила в том числе и смерть отца (к нему молодой человек с детства был очень привязан), после которой Василий даже предпринял попытку суицида. С этого момента Кулик окончательно слетел с катушек.

Охотник на старушек

Фото © Shutterstock

Как врач Кулик по большей части имел дело с женщинами преклонного возраста. После разговора с одной из них маньяка начали одолевать фантазии о расправе над ней. Под предлогом лечебных процедур он предложил встретиться у неё дома. Придя к женщине, Кулик сделал инъекцию седативного препарата, лишившего её возможности сопротивляться, после чего изнасиловал и задушил пенсионерку. Никакого расследования по делу о гибели 72-летней старушки не проводилось. Дабы не утруждать себя вскрытием, ей записали смерть от естественных причин.

Это воодушевило Кулика. Теперь он стал гораздо тщательнее интервьюировать своих пациенток. В беседах выведывал у них, с кем и где они живут, втирался в доверие и предлагал зайти в гости "поставить укольчик". Одинокие старушки, обезоруженные вежливым и внимательным молодым человеком, конечно, соглашались.

Приходя к ним, Кулик делал укол сильного седативного препарата, затем насиловал и душил их. За несколько недель он расправился подобным образом с семью пожилыми женщинами. Ни одна из этих смертей не вызвала никаких вопросов, они были списаны на естественные причины.

Потеря контроля

Кадр из видео YouTube / Следствие вели...

Но старушки быстро наскучили Кулику и перестали вызывать яркие эмоции. Он снова переключился на детей, причём окончательно потерял над собой контроль. Если раньше Василий был чрезвычайно осторожен и заманивал жертв в глухие углы "по-хорошему", то теперь начал применять физическую силу, нападая даже на тех, кто не желал идти с ним в укромное место.

Кулика стало тянуть к собственным маленьким детям, к детям знакомых и друзей. Чтобы подавить эту тягу, он всё чаще выходил "на охоту". Один за другим в Иркутске пропали шесть маленьких детей. Милиция, как обычно в те времена, искала преступника среди уголовников-рецидивистов и психически больных. При этом у правоохранителей был фоторобот подозреваемого. Несколько ранних жертв Кулика (из того периода, когда он ещё никого не убивал) дали весьма точное и подробное описание его внешности: интеллигентный, в очках, плохо выговаривает букву "р", носит пальто и шляпу, возраст — около 30 лет.

Бдительные прохожие

Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Но усилия правоохранителей оказались бесплодны. Им так и не удалось выйти на след маньяка. Помог случай, точнее бдительные граждане, заподозрившие неладное и доставившие Кулика в милицию, предварительно изрядно потрепав.

В один из январских дней 1986 года Василий встретил на улице маленького мальчика. К тому времени он уже потерял способность контролировать себя, поэтому просто схватил ребёнка в охапку и потащил в строящийся дом. К счастью, это заметила женщина. Она, конечно, слышала о пропаже детей, поэтому проследила за подозрительным мужчиной, который тащил упиравшегося ребёнка.

Женщина позвала на помощь двух находившихся неподалёку дам. Втроём они решили обследовать здание, где исчезли мужчина и мальчик. И вскоре одна из них наткнулась в укромном тёмном углу на мужчину, склонившегося над раздетым плачущим ребёнком. Дама принялась звать на помощь, а до смерти перепугавшийся Кулик ринулся бежать. Но было поздно. На призыв откликнулись двое мужчин, ждавших автобус на остановке в нескольких сотнях метров. Они без труда догнали пытавшегося убежать маньяка и парой хуков усмирили его, после чего сдали в милицию.

Сломленный маньяк с ходу признался в 13 убийствах и 30 изнасилованиях. Однако через несколько дней к нему вернулось самообладание, он решил бороться за свою жизнь. Кулик категорически отказался от своих показаний и выдвинул совершенно фантастическую версию. Якобы его шантажировала некая жестокая банда, которая имела компромат на его отца. И, угрожая расправой над семьёй, они вынудили Василия оговорить себя и взять вину за все их многочисленные преступления, включая убийства одиноких старушек и детей.

Впрочем, версия Кулика развалилась очень быстро. После того как следователям удалось найти нескольких первых жертв преступника, они сразу же опознали в нём своего обидчика. Это вновь подорвало уверенность Василия в своих силах, он окончательно отказался от фантастических историй про ОПГ и шантаж, дав признательные показания и в подробностях описав все совершённые преступления. Чикатило в то время ещё не был пойман, о серийных преступниках в СССР знали немногое. Поэтому тот факт, что безумным маньяком оказался абсолютно благопристойный гражданин, не вызывавший никаких подозрений, потряс всех. В 1988 году Василий Кулик был приговорён к смертной казни. Летом 1989 года приговор 33-летнему маньяку был приведён в исполнение.

Фото © Shutterstock Почему в СССР долго не могли напасть на след маньяка? 0 Слишком нетипичная ситуация, таких преступлений было мало Не думали, что преступления совершает один человек Не было психологов и специалистов по маньякам

Авторы Евгений Антонюк