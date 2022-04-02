Песков заявил, что военный потенциал Украины во многом разрушен

Представитель Кремля подчеркнул, что демилитаризация идёт полным ходом. Он также выразил надежду, что в ходе "Операции Z" будет выполнена цель по спасению Донбасса.

Военный потенциал Украины во многом разрушен в ходе проведения Россией специальной военной операции. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Демилитаризация идёт полным ходом, и военный потенциал, инфраструктура, во многом разрушен в ходе спецоперации", — сказал он.

Россия надеется, что в ходе "Операции Z" будет выполнена цель по спасению ДНР и ЛНР, подчеркнул Песков. Он отметил, что решение о проведении спецоперации было принято по просьбе этих республик.