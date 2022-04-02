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Регион
Опубликовано 2 апреля 2022, 18:15
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Песков заявил, что военный потенциал Украины во многом разрушен

Представитель Кремля подчеркнул, что демилитаризация идёт полным ходом. Он также выразил надежду, что в ходе "Операции Z" будет выполнена цель по спасению Донбасса.

Военный потенциал Украины во многом разрушен в ходе проведения Россией специальной военной операции. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Демилитаризация идёт полным ходом, и военный потенциал, инфраструктура, во многом разрушен в ходе спецоперации", — сказал он.

Песков заявил, что Украина не хочет проводить переговоры в Белоруссии
Песков заявил, что Украина не хочет проводить переговоры в Белоруссии

Россия надеется, что в ходе "Операции Z" будет выполнена цель по спасению ДНР и ЛНР, подчеркнул Песков. Он отметил, что решение о проведении спецоперации было принято по просьбе этих республик.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что современная Украина является сложной и враждебной страной для России. Он напомнил, что Незалежная, в частности, "пестовала у себя тех, кто ходит с нацистской свастикой", а также сделала второстепенным русский язык и ограничила наши СМИ.

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Варвара Романова
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