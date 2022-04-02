Песков заявил, что Украина не хочет проводить переговоры в Белоруссии
Представитель Кремля подчеркнул, что оба раунда диалога, которые состоялись на территории республики, согласовывались с огромным трудом.
Украина не хочет проводить переговоры с Россией на территории Белоруссии. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1".
"Для того чтобы переговоры двух сторон, тем более таких сложных сторон, каковыми в настоящий момент являются Россия и Украина, происходили где-то, нужно обоюдное согласие этих сторон. И первые два раунда, которые прошли в Белоруссии, с огромным трудом согласовывались, и украинцы на самом деле до последнего не хотели туда ехать", — сказал он.
Песков напомнил, что российской делегации пришлось почти сутки ждать коллег из Незалежной.
Напомним, 29 марта в Стамбуле прошёл очный раунд переговоров РФ и Украины. Глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский назвал прошедшую встречу конструктивной. По его словам, Украина предоставила России письменные предложения, подтверждающие её стремление к нейтральному и безъядерному статусу, включая отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения.
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