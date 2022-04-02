Песков заявил, что Украина не хочет проводить переговоры в Белоруссии

Представитель Кремля подчеркнул, что оба раунда диалога, которые состоялись на территории республики, согласовывались с огромным трудом.

Украина не хочет проводить переговоры с Россией на территории Белоруссии. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1".

"Для того чтобы переговоры двух сторон, тем более таких сложных сторон, каковыми в настоящий момент являются Россия и Украина, происходили где-то, нужно обоюдное согласие этих сторон. И первые два раунда, которые прошли в Белоруссии, с огромным трудом согласовывались, и украинцы на самом деле до последнего не хотели туда ехать", — сказал он.

Песков напомнил, что российской делегации пришлось почти сутки ждать коллег из Незалежной.