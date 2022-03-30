Постпред Украины при ООН Кислица назвал условие для подписания договора с Россией
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Фото © UN Photo / Loey Felipe
Комментируя результаты переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле, дипломат отметил, что к всеобъемлющей деэскалации предстоит ещё долгий путь.
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что подписание договора с РФ будет возможно только в случае отвода всех российских войск на позиции, которые они занимали 23 февраля этого года, то есть перед началом "Операции Z". При этом дипломат в ходе заседания Совбеза ООН призвал не прекращать поставки оружия Киеву и вводить новые санкции против России.
Как рассказал Кислица, последние переговоры между Киевом и Москвой в Стамбуле продемонстрировали, что Россия может быть готова к продвижению в переговорах, тем не менее, по его словам, ещё предстоит долгий путь к устойчивому прекращению огня и всеобъемлющей деэскалации.
"Подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможным только после вывода всех вооружённых подразделений РФ в места, где они находились по состоянию на 23 февраля 2022 года", — сказал постпред Украины при ООН.
Также дипломат заметил, что стороны продолжат консультации с целью подготовки и согласования положений договора о гарантиях безопасности для Украины, о механизме исполнения прекращения огня, о выводе вооружённых сил и всех других вооружённых формирований, об открытии и безопасном функционировании гуманитарных коридоров на постоянной основе, а также об обмене телами погибших военных и освобождении пленных и удерживаемых лиц.
Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский назвал прошедшую встречу в Стамбуле конструктивной. По его словам, Украина предоставила России письменные предложения, подтверждающие её стремление к нейтральному и безъядерному статусу, включая отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, а также обещание не пытаться вернуть Крым и Донбасс военным путём. Россия же в ответ кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях. Об этом заявил замминистра обороны Александр Фомин. Правда, Мединский позже добавил, что деэскалация на киевском и черниговском направлениях на Украине не означает полного прекращения огня.