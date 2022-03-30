Постпред Украины при ООН Кислица назвал условие для подписания договора с Россией

Комментируя результаты переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле, дипломат отметил, что к всеобъемлющей деэскалации предстоит ещё долгий путь.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что подписание договора с РФ будет возможно только в случае отвода всех российских войск на позиции, которые они занимали 23 февраля этого года, то есть перед началом "Операции Z". При этом дипломат в ходе заседания Совбеза ООН призвал не прекращать поставки оружия Киеву и вводить новые санкции против России.

Как рассказал Кислица, последние переговоры между Киевом и Москвой в Стамбуле продемонстрировали, что Россия может быть готова к продвижению в переговорах, тем не менее, по его словам, ещё предстоит долгий путь к устойчивому прекращению огня и всеобъемлющей деэскалации.

"Подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможным только после вывода всех вооружённых подразделений РФ в места, где они находились по состоянию на 23 февраля 2022 года", — сказал постпред Украины при ООН.