Песков: Уехавшие из России из-за непонимания происходящего не являются врагами государства

Представитель Кремля отметил, что при этом есть такие люди, которые не просто не поняли или испугались, а начали ругать правительство и даже нападать на героев из числа военнослужащих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну, испугавшись или не поняв происходящего.

"У нас есть люди, которые испугались. Когда всё началось, они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что едет в длительный отпуск. Все поступили по-разному. Но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства", — заявил он в эфире телеканала "Беларусь 1".

Песков добавил, что при этом есть такие люди, которые не просто не поняли или испугались, а "которые стали хаять власть, стали нападать на героев из числа военнослужащих". Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что именно они являются врагами государства и с ними будут бороться.