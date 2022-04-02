Захарова связала авиаудар по Белгороду и призыв США к американцам покинуть РФ

Дипломат отметила, что представитель Госдепа Нед Прайс попросил граждан США покинуть Россию и Украину в 22:50 мск 31 марта. А уже утром 1 апреля украинские вертолёты атаковали Белгород.

Вооружённые силы Украины нанесли авиаудар по нефтебазе в Белгороде после призыва Госдепа США к соотечественникам покинуть территорию России. На этот факт в своём телеграм-канале указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вашингтон знал?" — задалась она вопросом.

Захарова отметила, что представитель Госдепа Нед Прайс призвал граждан США покинуть Россию и Украину ориентировочно в 22:50 мск 31 марта. Он отметил, что Вашингтон серьёзно относится к обязанности информировать граждан США, находящихся за границей, о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность.