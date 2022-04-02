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Опубликовано 2 апреля 2022, 16:39
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Захарова связала авиаудар по Белгороду и призыв США к американцам покинуть РФ

Дипломат отметила, что представитель Госдепа Нед Прайс попросил граждан США покинуть Россию и Украину в 22:50 мск 31 марта. А уже утром 1 апреля украинские вертолёты атаковали Белгород.

Вооружённые силы Украины нанесли авиаудар по нефтебазе в Белгороде после призыва Госдепа США к соотечественникам покинуть территорию России. На этот факт в своём телеграм-канале указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вашингтон знал?" — задалась она вопросом.

Захарова отметила, что представитель Госдепа Нед Прайс призвал граждан США покинуть Россию и Украину ориентировочно в 22:50 мск 31 марта. Он отметил, что Вашингтон серьёзно относится к обязанности информировать граждан США, находящихся за границей, о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность.

А через шесть часов (уже 1 апреля) два украинских вертолёта Ми-24 пересекли границу РФ и атаковали объекты в Белгороде, отметила дипломат.

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Лайф напоминает, утром 1 апреля вертолёты Вооружённых сил Украины ударили по нефтебазе в Белгороде. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 5:51 мск. Пламя охватило резервуары с топливом, возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Лайф публиковал видео обстрелов объекта. Также под удар попали два предприятия — типография и инженерно-производственная компания. В Киеве отказались подтверждать или опровергать информацию о том, что всё это дело рук ВСУ.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Григорий Воронцов
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