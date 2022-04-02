Захарова связала авиаудар по Белгороду и призыв США к американцам покинуть РФ
Дипломат отметила, что представитель Госдепа Нед Прайс попросил граждан США покинуть Россию и Украину в 22:50 мск 31 марта. А уже утром 1 апреля украинские вертолёты атаковали Белгород.
Вооружённые силы Украины нанесли авиаудар по нефтебазе в Белгороде после призыва Госдепа США к соотечественникам покинуть территорию России. На этот факт в своём телеграм-канале указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вашингтон знал?" — задалась она вопросом.
Захарова отметила, что представитель Госдепа Нед Прайс призвал граждан США покинуть Россию и Украину ориентировочно в 22:50 мск 31 марта. Он отметил, что Вашингтон серьёзно относится к обязанности информировать граждан США, находящихся за границей, о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность.
А через шесть часов (уже 1 апреля) два украинских вертолёта Ми-24 пересекли границу РФ и атаковали объекты в Белгороде, отметила дипломат.
Лайф напоминает, утром 1 апреля вертолёты Вооружённых сил Украины ударили по нефтебазе в Белгороде. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 5:51 мск. Пламя охватило резервуары с топливом, возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Лайф публиковал видео обстрелов объекта. Также под удар попали два предприятия — типография и инженерно-производственная компания. В Киеве отказались подтверждать или опровергать информацию о том, что всё это дело рук ВСУ.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ