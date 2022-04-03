Эксперт Шмидт: Властям ФРГ удобно объяснять проблемы в стране конфликтом на Украине

По словам специалиста, уровень жизни средних классов Германии перманентно снижается, начиная с пандемии. Он подчеркнул, что не стоит воспринимать всерьёз представителей правительства страны.

Власти Германии могли бы вынести вопрос о временном снижении акциза в связи с повышением стоимости на энергоресурсы, но вместо этого лишь обвиняют "Операцию Z", проводимую РФ на Украине, в росте цен и проблемах в стране. Об этом рассказал в беседе с Лайфом эксперт-германист Андрей Шмидт.

По его словам, уровень жизни всех представителей среднего класса общества снижается из-за нынешних обстоятельств, причём это происходит перманентно, начиная с пандемии. Поэтому эксперт советует не воспринимать всерьёз слова представителей немецкого правительства. Наиболее очевидная проблема, которая наблюдается в стране, — изменение стоимости энергоресурсов. В частности, специалист отметил цены на бензин, отопление и электроэнергию.

"Первое, немец видит стоимость бензина на заправке. <...> Во-вторых, резкий скачок стоимости отопления и электроэнергии. И о чём мог задуматься [министр финансов ФРГ Кристиан] Линднер, потому что это в его власти, на самом деле. Например, нагрузка налоговая на бензин составляет порядка 50%, так это о снижении акциза. Но они этого делать не будут", — сказал Шмидт.

Но в то же время представители правительства обвиняют президента РФ Владимира Путина в том, что стоимость бензина составляет 300 рублей за литр. Хотя в закупке его цена — 80 рублей за литр, а уже потом рассчитывается стоимость доставки и распределение через сети.