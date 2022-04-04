Путин подписал указ о визовых ограничениях для недружественных стран
Согласно документу, Москва приостанавливает действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.
Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что он подписан "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза". Согласно указу главы государства, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.
Как ранее писал Лайф, премьер Польши призвал ЕС не выдавать шенгенские визы россиянам. Он подчеркнул необходимость решительных санкций в адрес Москвы, которые должны болезненно отразиться на русских.