ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 апреля 2022, 11:41
6037

Путин подписал указ о визовых ограничениях для недружественных стран

Согласно документу, Москва приостанавливает действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что он подписан "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза". Согласно указу главы государства, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.

Украинский премьер призвал США и ЕС не выдавать визы россиянам
Украинский премьер призвал США и ЕС не выдавать визы россиянам

Как ранее писал Лайф, премьер Польши призвал ЕС не выдавать шенгенские визы россиянам. Он подчеркнул необходимость решительных санкций в адрес Москвы, которые должны болезненно отразиться на русских.

BannerImage

Kremlin.ru

Николь Вербер
  • Новости
  • визы
  • Путин
  • Санкции против России
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar