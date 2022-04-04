"С бешеными глазами": Мать пострадавшей в Афинах девочки описала напавших на дочь украинцев

Светлане удалось запомнить одного из хулиганов, а её дочери — второго. Так что нельзя исключать вероятность, что делу дадут ход.

Мать семилетней девочки, на которую в Афинах напали украинцы во время автопробега в поддержку России, рассказала, что это были "взрослые мужики, лет по сорок, с абсолютно бешеными, неадекватными глазами". Они попытались вырвать флаг из рук девочки, а после попыток сопротивления ударили её деревянным древком флага по руке.

"Это случилось вчера, в 18:30, когда автопробег уже заканчивался. Почему-то полиция перекрыла нам дорогу, по которой мы должны были уехать, и нам сказали поворачивать налево. А там был узкий переулок и с двух сторон стояли украинцы и ещё, говорят, грузины. Мы оказались как в ловушке", — рассказала Светлана в беседе с телеканалом "360".

При этом полиция всё время находилась неподалёку и кричала, чтобы машины не останавливались, а проезжали дальше, но это было невозможно. И, вообще, всё произошло в одну секунду, вспоминает Светлана, никто ничего не успел понять. Она крикнула напавшим, чтобы они не трогали ребёнка, однако те уже успели разбить задние стёкла, на которых красовались флаги России и Греции. Причём греческое знамя хулиганы тоже выдрали и разбили им одно из окон.

Сразу после инцидента семья направилась в больницу и полицию, где написала заявление. Также в органах женщине дали бумагу для освидетельствования. Светлане удалось запомнить одного из напавших, а её дочери — второго, так что нельзя исключать вероятность, что делу дадут ход. И, возможно, дочь отделалась ещё небольшой травмой, поскольку парню из другой машины, участвовавшей в пробеге, разбили голову кастетом.