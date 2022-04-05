Футболист "Рубина" Хван Ин Бом перешёл в клуб из Южной Кореи

Возможность в одностороннем порядке приостановить контракт с российским клубом и заключить до 30 июня соглашение с зарубежной командой ФИФА дала иностранным игрокам и тренерам.

Полузащитник казанского "Рубина" Хван Ин Бом перешёл в "Сеул". Об этом сообщается на сайте южнокорейского футбольного клуба.

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до июня 2022 года. Также стороны договорились при сохранении особых правил продлить контракт до конца года.

На прошлой неделе Хван Ин Бом приостановил действие соглашения с "Рубином". В нынешнем сезоне он провёл за казанский клуб 17 матчей, забил два мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.