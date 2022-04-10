10 вещей из СССР, которыми иностранцы пользуются до сих пор, ведь тогда всё делали на совесть
"А вот в СССР..." Мы слышали это так часто, что фраза стала мемом. А ведь оды промышленности Союза возникли не на пустом месте! Даже иностранцы пользуются теми вещами до сих пор! Вот доказательства.
"Этому советскому холодильнику ЗИЛ больше пятидесяти лет, но в нашей семье мы пользуемся им до сих пор. Никаких проблем", — whyvitamins.
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"Старый советский термос, которым моя тётя пользуется уже больше 30 лет", — krasovskiy.
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"Только что купил этот советский проигрыватель 1972 года. Работает и выглядит просто фантастически", — usnahx.
Фото © Reddit / BuyItForLife
"Моя кофемолка с советских времён, которой я ежедневно пользуюсь вот уже 32 года", — purpletux.
Фото © Reddit / BuyItForLife
"Ищете минималистичный, практичный рюкзак с характером? Попробуйте советский вещмешок!" — Acrolleon.
Фото © Reddit / BuyItForLife
"Советский тостер, которым мы до сих пор пользуемся каждый день", — drb444.
Фото © Reddit / BuyItForLife
"Советские щипцы для орехов. Им уже точно больше 45 лет", — MrXoXoL.
Фото © Reddit / BuyItForLife
"Мой советский брусок для заточки ножей. Изготовлен в 1984 году. Им пользовались прадедушка, дедушка, мои родители, и вот теперь пришла моя очередь", — icometodestroy.
Фото © Reddit / BuyItForLife
"Секундомер, который сделали ещё в СССР. До сих пор каждый день пользуюсь им в моей физиологической лаборатории", — kolonparentes.
Фото © Reddit / BuyItForLife
"Советский "Зенит" из 70-х. Работает безупречно до сих пор. Просто ретро-самородок!" — FurryYury.
Фото © Reddit / BuyItForLife
Reddit / BuyItForLife