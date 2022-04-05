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Опубликовано 5 апреля 2022, 13:03
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В Севастополе задержаны двое мужчин, которые прокалывали шины авто с буквой Z

В ходе обысков у них изъяли ножи и нацистскую атрибутику. Также были обнаружены смартфоны с видеоматериалами, подтверждающими их противоправную деятельность.

Кадры задержания двух мужчин в Севастополе. Видео © МВД Медиа

Полиция Севастополя совместно с ФСБ задержала двух человек, которые прокалывали шины автомобилей с буквой Z. При обыске правоохранители обнаружили у них нацистскую атрибутику.

"Оперативниками УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами из регионального УФСБ России задержаны двое подозреваемых в умышленном повреждении имущества граждан", — сообщается на сайте "МВД медиа" со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

В ходе обысков у задержанных изъяли ножи и нацистскую атрибутику: фотографии и литературу. Также были обнаружены смартфоны с видеоматериалами, подтверждающими их противоправную деятельность. В отношении граждан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Как уточняет РИА "Новости" со ссылкой на источник, задержанные прокалывали в городе шины на колёсах автомобилей с буквой Z.

В Севастополе задержан мужчина, избивший ветерана ФСБ за букву Z на стекле автомобиля
В Севастополе задержан мужчина, избивший ветерана ФСБ за букву Z на стекле автомобиля

А ранее Лайф рассказывал, что в Афинах украинцы напали на ребёнка – участника автопробега в поддержку России. Семилетняя девочка получила травму руки: мужчина ударил её палкой. Сотрудники правоохранительных органов не вмешивались в потасовку.

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Николь Вербер
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