В Севастополе задержаны двое мужчин, которые прокалывали шины авто с буквой Z

В ходе обысков у них изъяли ножи и нацистскую атрибутику. Также были обнаружены смартфоны с видеоматериалами, подтверждающими их противоправную деятельность.

Кадры задержания двух мужчин в Севастополе. Видео © МВД Медиа

Полиция Севастополя совместно с ФСБ задержала двух человек, которые прокалывали шины автомобилей с буквой Z. При обыске правоохранители обнаружили у них нацистскую атрибутику.

"Оперативниками УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами из регионального УФСБ России задержаны двое подозреваемых в умышленном повреждении имущества граждан", — сообщается на сайте "МВД медиа" со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

В ходе обысков у задержанных изъяли ножи и нацистскую атрибутику: фотографии и литературу. Также были обнаружены смартфоны с видеоматериалами, подтверждающими их противоправную деятельность. В отношении граждан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Как уточняет РИА "Новости" со ссылкой на источник, задержанные прокалывали в городе шины на колёсах автомобилей с буквой Z.